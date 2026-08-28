Олег Филимонов. Фото: Олег Филимонов/Facebook

После начала российской агрессии в 2014 году многие украинцы были вынуждены пересмотреть свои отношения с друзьями и коллегами из России. Некоторые связи, которые длились годами, оказались невозможными из-за разных взглядов на войну. Особенно болезненным стало осознание того, что люди, которым доверяли, могут поддерживать страну-агрессора.

Об отношениях с российскими коллегами в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал народный артист Украины Олег Филимонов.

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Разочарование в коллегах

Олег Филимонов отметил, что после начала вторжения РФ в Украину в 2014 году прекратил общение со многими российскими артистами. По его словам, особенно болезненным стало разочарование в людях, которых он раньше считал друзьями. Среди них Филимонов вспомнил Юрия Стоянова, с которым хорошо знался и дружил. Также он рассказал об Александре Розенбауме, который ранее приглашал его на свои концерты и юбилейные выступления.

"Ну, вы понимаете, у меня есть разочарование. Вот для меня трагедия, что они такие гады", — сказал Филимонов.

Отдельно артист упомянул Ларису Долину. Он не понимает, как она может так относиться к Одессе и Украине, ведь сама родилась здесь, а её родители похоронены на местном еврейском кладбище.

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Решение в 2014 году

Филимонов подчеркнул, что разорвал профессиональные связи с Россией еще в 2014 году. До этого он часто ездил туда на работу, а значительная часть его заработка была связана с российским рынком. Однако после начала войны артист решил отказаться от этих денег.

"Я не хочу их денег, не хочу их Россию. Я буду здесь, дома, в Украине", — отметил Филимонов.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия не отказывается от планов продолжать войну и может стремиться захватить новые украинские территории. Среди них может оказаться и Одесская область, имеющая стратегическое значение для Украины. В то же время давление на регион уже сказывается на работе портов и морском экспорте. Ситуация остается важной не только для Украины, но и для других стран.

Также Новини.LIVE писали, что вопрос выбора языка в Одессе остается достаточно острым и часто становится причиной публичных споров. По мнению Олега Филимонова, такие темы не помогают городу решать важные проблемы. Он считает, что одесситов не стоит разделять по языковому или религиозному признаку. Вместо этого городу нужны темы, которые могут объединять людей.