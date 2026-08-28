Олег Філімонов про російських колег та відмову від Росії

Олег Філімонов. Фото: Олег Філімонов/Facebook

Після початку російської агресії у 2014 році чимало українців були змушені переглянути свої стосунки з друзями та колегами з Росії. Деякі зв’язки, які тривали роками, виявилися неможливими через різні погляди на війну. Особливо болісним стало усвідомлення, що люди, яким довіряли, можуть підтримувати країну-агресора.

Про стосунки з російськими колегами в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів народний артист України Олег Філімонов.

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Розчарування колегами

Олег Філімонов зазначив, що після початку вторгнення РФ в Україну у 2014 році, припинив спілкування з багатьма російськими артистами. За його словами, особливо болісним стало розчарування в людях, яких він раніше вважав друзями. Серед них Філімонов згадав Юрія Стоянова, з яким добре знався і дружив. Також він розповів про Олександра Розенбаума, який раніше запрошував його на свої концерти та ювілейні виступи.

"Ну, ви розумієте, в мене є розчарування. Оце для мене трагедія, що вони такі гади", — сказав Філімонов.

Окремо артист згадав Ларису Доліну. Він не розуміє, як вона може так ставитися до Одеси та України, адже сама народилася тут, а її батьки поховані на місцевому єврейському кладовищі.

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Рішення у 2014 році

Філімонов наголосив, що розірвав професійні зв’язки з Росією ще у 2014 році. До цього він часто їздив туди працювати, а значна частина його заробітку була пов’язана з російським ринком. Проте після початку війни артист вирішив відмовитися від цих грошей.

"Я не хочу їхні гроші, не хочу їхню Росію. Я буду тут, вдома, в Україні", — зазначив Філімонов.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія не відмовляється від планів продовжувати війну та може прагнути захопити нові українські території. Серед них може бути й Одещина, яка має стратегічне значення для України. Водночас тиск на регіон уже позначається на роботі портів і морському експорту. Ситуація залишається важливою не лише для України, а й для інших країн.

Також Новини.LIVE писали, що питання вибору мови в Одесі залишається досить гострим і часто стає причиною публічних суперечок. На думку Олега Філімонова, такі теми не допомагають місту долати важливі проблеми. Він вважає, що одеситів не варто розділяти за мовною чи релігійною ознакою. Натомість місту потрібні теми, які можуть об'єднувати людей.