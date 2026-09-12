Техосмотр автомобиля для поездки из Одессы в Молдову: что нужно знать

Пограничники беседуют с мужчиной. Фото иллюстративное: Poliția Republicii Moldova

Водителям, отправляющимся из Одессы в Молдову на собственном автомобиле, необходимо заранее проверить документы на транспортное средство. На границе молдавская сторона может потребовать подтверждение прохождения технического осмотра. Если его нет, в въезде на автомобиле могут отказать.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины и Пограничную полицию Молдовы.

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Техосмотр для въезда в Молдову

Требование о техническом осмотре для украинских автомобилей не ново. Оно предусмотрено Правилами дорожного движения Молдовы, утвержденными еще постановлением правительства № 357 от 13 мая 2009 года.

После начала полномасштабного вторжения для украинцев были упрощены правила пересечения границы. Это касалось документов граждан, а на практике контроль части документов на транспорт также был менее строгим.

Однако в январе 2025 года украинская таможня предупредила водителей о возобновлении проверки документов, касающихся технического состояния автомобилей. Информацию об этом Государственная таможенная служба получила от Пограничной полиции Молдовы.

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Поэтому перед поездкой водителю необходимо убедиться, что протокол или сертификат проверки технического состояния автомобиля действителен. При отсутствии такого документа молдавская сторона имеет право не пропустить транспортное средство через границу.

Какие документы нужны для поездки в Молдову

Перед выездом из Одесской области на автомобиле водителю следует проверить наличие всех документов. Для пересечения границы и дальнейшего движения по территории Молдовы необходимы:

действительный документ для пересечения государственной границы;

водительское удостоверение соответствующей категории;

свидетельство о регистрации автомобиля;

международный страховой полис "Зеленая карта";

действующий протокол или сертификат проверки технического состояния автомобиля.

Если за рулем находится не владелец автомобиля, на границе также могут попросить документ, подтверждающий право пользования автомобилем.

Атаки на пункты пропуска Одесской области

В августе и сентябре 2026 года российские войска значительно усилили атаки на пограничную инфраструктуру Одесской области. Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 20 августа российские беспилотники упали недалеко от одного из пунктов пропуска в районе Рени. Уже в ночь на 21 августа под прямым ударом оказался международный контрольно-пропускной пункт "Табаки" на границе с Молдовой. Несколько дронов попали непосредственно на территорию КПП, повредив здания и сооружения. Пропуск людей и транспорта полностью приостановили, а поток перенаправили через другие переходы. Работу «Табаков» возобновили 22 августа, обустроив временные рабочие места для пограничников и таможенников.

Следующую атаку пограничная инфраструктура подверглась в ночь на 25 августа. Российские войска нанесли удар по пункту пропуска "Виноградовка" на границе с Молдовой. Работу удалось возобновить 28 августа с помощью временных конструкций.

В ночь на 1 сентября россияне атаковали уже пункт пропуска "Орловка" на границе Одесской области с Румынией. Удар повредил здания и сооружения, необходимые для оформления людей и транспорта, из-за чего работу КПП временно приостановили. А уже в ночь на 6 сентября из-за очередной российской атаки на юге Одесской области работу пункта пропуска "Орловка" приостановили до утра. Ночью 7 сентября россияне атаковали КПП "Старокозаче". В результате российского удара есть двое погибших и пострадавшие.