Техогляд авто для поїздки з Одеси до Молдови: що варто знати

Прикордонники спілкуються з чоловіком. Фото ілюстративне: Poliția Republicii Moldova

Водіям, які вирушають з Одеси до Молдови власним автомобілем, необхідно заздалегідь перевірити документи на транспортний засіб. На кордоні молдовська сторона може вимагати підтвердження проходження технічного огляду. Якщо його немає, у в'їзді на автомобілі можуть відмовити.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу України та Прикордонну поліцію Молдови.

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Техогляд для в'їзду до Молдови

Вимога щодо технічного огляду для українських автомобілів не нова. Вона передбачена Правилами дорожнього руху Молдови, затвердженими ще постановою уряду №357 від 13 травня 2009 року.

Після початку повномасштабного вторгнення для українців спростила правила перетину кордону для українців. Це стосувалося документів громадян, а на практиці контроль частини документів на транспорт також був менш суворим.

Однак у січні 2025 року українська митниця попередила водіїв про відновлення перевірки документів щодо технічного стану машин. Інформацію про це Державна митна служба отримала від Прикордонної поліції Молдови.

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Тому перед поїздкою водієві необхідно переконатися, що протокол або сертифікат перевірки технічного стану автомобіля чинний. За відсутності такого документа молдовська сторона має право не пропустити транспортний засіб через кордон.

Які документи потрібні для поїздки до Молдови

Перед виїздом з Одещини автомобілем водієві варто перевірити наявність усіх документів. Для перетину кордону та подальшого руху територією Молдови необхідні:

чинний документ для перетину державного кордону;

посвідчення водія відповідної категорії;

свідоцтво про реєстрацію автомобіля;

міжнародний страховий поліс "Зелена картка";

чинний протокол або сертифікат перевірки технічного стану автомобіля.

Якщо за кермом перебуває не власник машини, на кордоні також можуть попросити документ, який підтверджує право користування автомобілем.

Атаки на пункти пропуску Одещини

У серпні та вересні 2026 року російські війська значно посилили атаки на прикордонну інфраструктуру Одещини. Раніше Новини.LIVE писали, що у ніч проти 20 серпня російські безпілотники впали неподалік одного з пунктів пропуску в районі Рені. Уже в ніч проти 21 серпня під прямим ударом опинився міжнародний пункт пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. Кілька дронів влучили безпосередньо в територію КПП, пошкодивши будівлі та конструкції. Пропуск людей і транспорту повністю зупиняли, а потік перенаправили через інші переходи. Роботу "Табаків" відновили 22 серпня, облаштувавши тимчасові робочі місця для прикордонників та митників.

Наступної атаки прикордонна інфраструктура зазнала в ніч проти 25 серпня. Російські війська вдарили по пункту пропуску "Виноградівка" на кордоні з Молдовою. Роботу вдалося відновити 28 серпня за допомогою тимчасових конструкцій.

У ніч проти 1 вересня росіяни атакували вже пункт пропуску "Орлівка" на кордоні Одещини з Румунією. Удар пошкодив будівлі та конструкції, необхідні для оформлення людей і транспорту, через що роботу КПП тимчасово призупинили. А вже у ніч проти 6 вересня через чергову російську атаку на півдні Одещини роботу пункту пропуску "Орлівка" призупиняли до ранку. Вночі 7 вересня росіяни атакували КПП "Старокозаче". Внаслідок російського удару є двоє загиблих та постраждалі.