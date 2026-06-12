Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесситы массово едут в Молдову: длинные очереди на границе

Одесситы массово едут в Молдову: длинные очереди на границе

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 16:45
Одесситы массово едут в Молдову: длинные очереди на границе
Автомобили в очереди на границе. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Республики Молдова

На трассе Одесса — Рени сегодня, 11 июня, образовались большие пробки в направлении границы с Молдовой и Румынией. Наибольшее скопление автомобилей наблюдается на подъездах к контрольному посту и перед пунктами пропуска «Паланка» и «Старокозаче».

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Молдовы

В направлении Молдовы очереди начинаются уже на подъезде к КПП в районе Нижнеднестровского национального парка на транзитной части территории Молдовы. Поездка до Паланки может затянуться на несколько часов. Кроме того, наблюдаются очереди в несколько рядов перед таможенным пунктом и на самой границе.

Одесити масово їдуть до Молдови: довгі черги на кордоні - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот из Google Maps

Сложная ситуация и в направлении Старокозаче — Тудора. По данным сервиса, в ту сторону, кроме пробок в Маяках и на КПП, еще наблюдается пробка на выезде из транзитного участка дороги. На картах этот отрезок обозначен красным цветом, что свидетельствует о очень затрудненном движении и длительном ожидании. Кроме того, есть и очереди на самом таможенном пункте.

Одесити масово їдуть до Молдови: довгі черги на кордоні - фото 2
Дорога в Старокозаче. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе — пункте пропуска «Орловка — Исакча» — время ожидания достигает нескольких часов. Кроме того, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селах Холмское, Броска, а также на самом пункте пропуска «Орловка». Также есть пробка через канал Кофа.

Читайте также:
Затор до Рені
Дорога в Орловку. Фото: скриншот из Google Maps

На КПП «Рени» также есть очереди на пересечение. Кроме того, на подъезде к городу есть затор, который обозначен оранжевым цветом — это означает, что скорость движения там снижена.

Виїзд до Молдови ускладнений: сильні затори на трасі Одеса — Рені - фото 4
Дорога к КПП «Рени — Джурджулешт». Фото: скриншот из Google Maps

Причина пробок на трассе Одесса — Рени

Одной из причин увеличения трафика может быть концерт пуэрториканского певца Рики Мартина, который состоится 12 июня на стадионе Zimbru в Кишиневе. На мероприятие ожидают тысячи зрителей, в том числе из Украины, а туристические компании и перевозчики организовали дополнительные рейсы в столицу Молдовы.

Какие документы нужны на границе

Впрочем, концерт — не единственная причина увеличения транспортного потока. С началом летнего туристического сезона традиционно растет количество украинцев, путешествующих через Молдову и Румынию в Европейский Союз.

Водителям также рекомендуют заранее проверить наличие всех необходимых документов. Для выезда за границу на автомобиле необходимы:

  • заграничный паспорт;
  • водительское удостоверение;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • международный страховой сертификат «Зеленая карта»;
  • документ, подтверждающий право пользования автомобилем, если водитель не является владельцем.

Отдельно стоит обратить внимание на технический контроль транспортного средства. Ведь все автомобили, направляющиеся в Молдову и Румынию, подлежат обязательному техосмотру. Отсутствие соответствующих документов может создать проблемы при пересечении границы.

Кроме того, для тех, кто направляется дальше в Румынию, дополнительным фактором задержки может стать новая система въезда и выезда EES (Entry/Exit System), которую Евросоюз постепенно внедряет на своих внешних границах. Именно поэтому периодически возникают очереди и на румынском пункте пропуска Орловка — Исакча.

Ранее Новини.LIVE писали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируют создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом «еЧерга» и помогать контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE сообщали, что железнодорожно-автомобильный мост через Днестровский лиман в Затоке, который неоднократно подвергался российским атакам, планируют восстановить до конца года. На аварийно-восстановительные работы выделили более 15 миллионов гривен.

пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации