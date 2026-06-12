Одесситы массово едут в Молдову: длинные очереди на границе

Автомобили в очереди на границе. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Республики Молдова

На трассе Одесса — Рени сегодня, 11 июня, образовались большие пробки в направлении границы с Молдовой и Румынией. Наибольшее скопление автомобилей наблюдается на подъездах к контрольному посту и перед пунктами пропуска «Паланка» и «Старокозаче».

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Молдовы

В направлении Молдовы очереди начинаются уже на подъезде к КПП в районе Нижнеднестровского национального парка на транзитной части территории Молдовы. Поездка до Паланки может затянуться на несколько часов. Кроме того, наблюдаются очереди в несколько рядов перед таможенным пунктом и на самой границе.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот из Google Maps

Сложная ситуация и в направлении Старокозаче — Тудора. По данным сервиса, в ту сторону, кроме пробок в Маяках и на КПП, еще наблюдается пробка на выезде из транзитного участка дороги. На картах этот отрезок обозначен красным цветом, что свидетельствует о очень затрудненном движении и длительном ожидании. Кроме того, есть и очереди на самом таможенном пункте.

Дорога в Старокозаче. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе — пункте пропуска «Орловка — Исакча» — время ожидания достигает нескольких часов. Кроме того, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селах Холмское, Броска, а также на самом пункте пропуска «Орловка». Также есть пробка через канал Кофа.

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Дорога в Орловку. Фото: скриншот из Google Maps

На КПП «Рени» также есть очереди на пересечение. Кроме того, на подъезде к городу есть затор, который обозначен оранжевым цветом — это означает, что скорость движения там снижена.

Дорога к КПП «Рени — Джурджулешт». Фото: скриншот из Google Maps

Причина пробок на трассе Одесса — Рени

Одной из причин увеличения трафика может быть концерт пуэрториканского певца Рики Мартина, который состоится 12 июня на стадионе Zimbru в Кишиневе. На мероприятие ожидают тысячи зрителей, в том числе из Украины, а туристические компании и перевозчики организовали дополнительные рейсы в столицу Молдовы.

Какие документы нужны на границе

Впрочем, концерт — не единственная причина увеличения транспортного потока. С началом летнего туристического сезона традиционно растет количество украинцев, путешествующих через Молдову и Румынию в Европейский Союз.

Водителям также рекомендуют заранее проверить наличие всех необходимых документов. Для выезда за границу на автомобиле необходимы:

заграничный паспорт;

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

международный страховой сертификат «Зеленая карта»;

документ, подтверждающий право пользования автомобилем, если водитель не является владельцем.

Отдельно стоит обратить внимание на технический контроль транспортного средства. Ведь все автомобили, направляющиеся в Молдову и Румынию, подлежат обязательному техосмотру. Отсутствие соответствующих документов может создать проблемы при пересечении границы.

Кроме того, для тех, кто направляется дальше в Румынию, дополнительным фактором задержки может стать новая система въезда и выезда EES (Entry/Exit System), которую Евросоюз постепенно внедряет на своих внешних границах. Именно поэтому периодически возникают очереди и на румынском пункте пропуска Орловка — Исакча.

Ранее Новини.LIVE писали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируют создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом «еЧерга» и помогать контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE сообщали, что железнодорожно-автомобильный мост через Днестровский лиман в Затоке, который неоднократно подвергался российским атакам, планируют восстановить до конца года. На аварийно-восстановительные работы выделили более 15 миллионов гривен.