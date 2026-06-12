Одесити масово їдуть до Молдови: довгі черги на кордоні

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

На трасі Одеса — Рені сьогодні, 11 червня, утворилися великі затори у напрямку кордону з Молдовою та Румунією. Найбільше скупчення автівок спостерігається на під'їздах до контрольного посту та перед пунктами пропуску "Паланка" та "Старокозаче".

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У напрямку до Молдови черги починаються вже на під'їзді до КПП у районі Нижньдністровського національного парку на транзитній ділянці території Молдови. Поїздка до Паланки може затягнутися на кілька годин. Додатково спостерігаються черги в декілька рядів перед митним пунктом та на самому кордоні.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Складна ситуація і в напрямку Старокозаче — Тудора. За даними сервісу, у той бік, окрім заторів у Маяках і на КПП, ще спостерігається затор на виїзді з транзитної ділянки дороги. На картах цей відрізок позначений червоним кольором, що свідчить про дуже складний рух і тривале очікування. Окрім того, є й черги на самому митному пункті.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати й у селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа.

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Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На КПП "Рені" також є черги на перетин. Крім того, на під’їзді до міста є затор, який позначено помаранчевим кольором — це означає, що швидкість руху там знижена.

Дорога до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот з Google Maps

Причина заторів на трасі Одеса — Рені

Однією з причин збільшення трафіку може бути концерт пуерториканського співака Рікі Мартіна, який відбудеться 12 червня на стадіоні Zimbru у Кишиневі. На подію очікують тисячі глядачів, зокрема з України, а туристичні компанії та перевізники організували додаткові рейси до столиці Молдови.

Які документи потрібно на кордоні

Втім, концерт — не єдина причина збільшення потоку транспорту. З початком літнього туристичного сезону традиційно зростає кількість українців, які подорожують через Молдову та Румунію до Європейського Союзу.

Водіям також радять заздалегідь перевірити наявність усіх необхідних документів. Для виїзду за кордон автомобілем потрібні:

закордонний паспорт;

водійське посвідчення;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

міжнародний страховий сертифікат "Зелена картка";

документ, що підтверджує право користування автомобілем, якщо водій не є власником.

Окремо варто звернути увагу на технічний контроль транспортного засобу. Адже всі автавки, які прямують до Молдови та Румунії, підлягають обов'язковому техогляду. Відсутність відповідних документів може створити проблеми під час перетину кордону.

Крім того, для тих, хто прямує далі до Румунії, додатковим фактором затримки може бути нова система в'їзду та виїзду EES (Entry/Exit System), яку Євросоюз поступово впроваджує на своїх зовнішніх кордонах. Саме тому періодично виникають черги й на румунському пункті пропуску Орлівка — Ісакча.

Раніше Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що залізнично-автомобільний міст через Дністровський лиман у Затоці, який неодноразово зазнавав російських атак, планують відновити до кінця року. На аварійно-відновлювальні роботи виділили понад 15 мільйонів гривень.