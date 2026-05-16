Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесситы могут недополучить алименты: новые правила в кодексе

Одесситы могут недополучить алименты: новые правила в кодексе

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 16:30
Одесситы могут недополучить алименты: новые правила в кодексе
Девушка стоит с цветами. Фото: Новини.LIVE

В Украине могут существенно изменить правила взыскания алиментов. Соответствующие нормы появились в проекте нового Гражданского кодекса, который сейчас обсуждают в парламенте. Часть предложенных изменений уже вызвала критику среди юристов, в том числе и в Одессе.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал юрист Дмитрий Ткаченко.

Алименты в Гражданском кодексе Украины

По словам Дмитрия Ткаченко, новый Гражданский кодекс, который сейчас обсуждают в парламенте, содержит сразу несколько резонансных изменений относительно алиментов. Некоторые из них могут напрямую затронуть и одесские семьи. Одна из самых дискуссионных норм касается ситуаций, когда один из родителей зарабатывает больше. В проекте предлагали не взимать алименты, если человек, с которым живет ребенок, имеет более высокий доход. Юрист говорит, что такая идея вызвала много критики. По его мнению, уровень дохода не отменяет ответственности обоих родителей за ребенка.

"Если ребенок остается с матерью и она имеет больший заработок, это не значит, что отец не должен участвовать в расходах на ребенка. Это выглядит очень странно", — рассказал юрист.

Сроки взыскания алиментов

Еще одно изменение касается сроков взыскания алиментов. Сейчас в Украине можно требовать выплаты за предыдущие десять лет. В новом проекте этот срок предлагают сократить лишь до одного года. Ткаченко объясняет, что это может стать серьезной проблемой для многих женщин, которые после развода остаются одни с ребенком и не сразу имеют возможность обратиться в суд.

Читайте также:

"Первые годы мать может просто выживать с ребенком. А потом окажется, что взыскать алименты можно только за один год. Сейчас это можно сделать за десять лет", — говорит Дмитрий Ткаченко.

По словам юриста, обе нормы еще могут изменить ко второму чтению. Именно поэтому вокруг нового кодекса сейчас идет активное обсуждение.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе все ученики с 1 по 11 класс имеют право на бесплатный проезд в городском электротранспорте. Льгота действует на трамвае и троллейбусах до завершения военного положения. Воспользоваться ею можно через цифровой "Мрия-ID" или бумажную справку из школы.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе стартовал прием детей в первый класс на 2026 год. Родителям уже назвали четкие сроки и правила подачи документов. Никаких конкурсов или проверок знаний для первоклашек не будет.

дети алименты Новости Одессы Гражданский кодекс
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации