Одесситы могут недополучить алименты: новые правила в кодексе

В Украине могут существенно изменить правила взыскания алиментов. Соответствующие нормы появились в проекте нового Гражданского кодекса, который сейчас обсуждают в парламенте. Часть предложенных изменений уже вызвала критику среди юристов, в том числе и в Одессе.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал юрист Дмитрий Ткаченко.

Алименты в Гражданском кодексе Украины

По словам Дмитрия Ткаченко, новый Гражданский кодекс, который сейчас обсуждают в парламенте, содержит сразу несколько резонансных изменений относительно алиментов. Некоторые из них могут напрямую затронуть и одесские семьи. Одна из самых дискуссионных норм касается ситуаций, когда один из родителей зарабатывает больше. В проекте предлагали не взимать алименты, если человек, с которым живет ребенок, имеет более высокий доход. Юрист говорит, что такая идея вызвала много критики. По его мнению, уровень дохода не отменяет ответственности обоих родителей за ребенка.

"Если ребенок остается с матерью и она имеет больший заработок, это не значит, что отец не должен участвовать в расходах на ребенка. Это выглядит очень странно", — рассказал юрист.

Сроки взыскания алиментов

Еще одно изменение касается сроков взыскания алиментов. Сейчас в Украине можно требовать выплаты за предыдущие десять лет. В новом проекте этот срок предлагают сократить лишь до одного года. Ткаченко объясняет, что это может стать серьезной проблемой для многих женщин, которые после развода остаются одни с ребенком и не сразу имеют возможность обратиться в суд.

"Первые годы мать может просто выживать с ребенком. А потом окажется, что взыскать алименты можно только за один год. Сейчас это можно сделать за десять лет", — говорит Дмитрий Ткаченко.

По словам юриста, обе нормы еще могут изменить ко второму чтению. Именно поэтому вокруг нового кодекса сейчас идет активное обсуждение.

