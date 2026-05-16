Одесити можуть недоотримати аліменти: нові правила в кодексі

В Україні можуть суттєво змінити правила стягнення аліментів. Відповідні норми з’явилися у проєкті нового Цивільного кодексу, який зараз обговорюють у парламенті. Частина запропонованих змін уже викликала критику серед юристів, зокрема й в Одесі.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів юрист Дмитро Ткаченко.

Аліменти в Цивільному кодексі України

За словами Дмитра Ткаченка, новий Цивільний кодекс, який зараз обговорюють у парламенті, містить одразу кілька резонансних змін щодо аліментів. Деякі з них можуть напряму зачепити й одеські родини. Одна з найбільш дискусійних норм стосується ситуацій, коли один із батьків заробляє більше. У проєкті пропонували не стягувати аліменти, якщо людина, з якою живе дитина, має вищий дохід. Юрист каже, що така ідея викликала багато критики. На його думку, рівень доходу не скасовує відповідальності обох батьків за дитину.

"Якщо дитина лишається з матір’ю і вона має більший заробіток, це не означає, що батько не має брати участь у витратах на дитину. Це виглядає дуже дивно", — розповів правник.

Строки стягнення аліментів

Ще одна зміна стосується строків стягнення аліментів. Зараз в Україні можна вимагати виплати за попередні десять років. У новому проєкті цей термін пропонують скоротити лише до одного року. Ткаченко пояснює, що це може стати серйозною проблемою для багатьох жінок, які після розлучення залишаються самі з дитиною і не одразу мають можливість звернутися до суду.

"Перші роки мати може просто виживати з дитиною. А потім виявиться, що стягнути аліменти можна тільки за один рік. Зараз це можна зробити за десять років", — каже Дмитро Ткаченко.

За словами юриста, обидві норми ще можуть змінити до другого читання. Саме тому навколо нового кодексу зараз триває активне обговорення.

