Головна Одеса Одесити можуть недоотримати аліменти: нові правила в кодексі

Дата публікації: 16 травня 2026 16:30
Дівчина стоїть з квітами. Фото: Новини.LIVE

В Україні можуть суттєво змінити правила стягнення аліментів. Відповідні норми з’явилися у проєкті нового Цивільного кодексу, який зараз обговорюють у парламенті. Частина запропонованих змін уже викликала критику серед юристів, зокрема й в Одесі.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів юрист Дмитро Ткаченко.

Аліменти в Цивільному кодексі України

За словами Дмитра Ткаченка, новий Цивільний кодекс, який зараз обговорюють у парламенті, містить одразу кілька резонансних змін щодо аліментів. Деякі з них можуть напряму зачепити й одеські родини. Одна з найбільш дискусійних норм стосується ситуацій, коли один із батьків заробляє більше. У проєкті пропонували не стягувати аліменти, якщо людина, з якою живе дитина, має вищий дохід. Юрист каже, що така ідея викликала багато критики. На його думку, рівень доходу не скасовує відповідальності обох батьків за дитину.

"Якщо дитина лишається з матір’ю і вона має більший заробіток, це не означає, що батько не має брати участь у витратах на дитину. Це виглядає дуже дивно", — розповів правник.

Строки стягнення аліментів

Ще одна зміна стосується строків стягнення аліментів. Зараз в Україні можна вимагати виплати за попередні десять років. У новому проєкті цей термін пропонують скоротити лише до одного року. Ткаченко пояснює, що це може стати серйозною проблемою для багатьох жінок, які після розлучення залишаються самі з дитиною і не одразу мають можливість звернутися до суду.

"Перші роки мати може просто виживати з дитиною. А потім виявиться, що стягнути аліменти можна тільки за один рік. Зараз це можна зробити за десять років", — каже Дмитро Ткаченко.

За словами юриста, обидві норми ще можуть змінити до другого читання. Саме тому навколо нового кодексу зараз триває активне обговорення.

діти аліменти Новини Одеси Цивільний кодекс
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
