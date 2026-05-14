На Одещині чиновник нарахував собі 900 тис премій та надбавок

Затримання ексдиректора. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині колишнього директора будинку культури підозрюють у зловживанні службовим становищем. Впродовж кількох років він незаконно нараховував собі премії та надбавки. Через це комунальне підприємство втратило майже мільйон гривень. Наразі чоловіку вже повідомили про підозру, а суд відправив його під варту із правом застави.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Схема з преміями

Правоохоронці викрили колишнього директора комунального підприємства "Будинок культури та відпочинку" однієї із селищних рад Одеського району у махінаціях із бюджетними коштами. За версією слідства, упродовж 2020–2022 років посадовець організував нарахування та виплату собі премій, надбавок та інших доплат без погодження засновника підприємства і без затверджених фінансових планів. Таким чином із бюджету комунального закладу безпідставно вибуло майже 900 тисяч гривень.

Що загрожує

Слідчі зазначають, що чоловік використовував службове становище у власних інтересах. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Також суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже одного мільйона гривень.

Схожі випадки

Зазначимо, раніше на Одещині затримали головного лікаря однієї з лікарень, якого підозрювали у зловживанні службовим становищем під час пандемії COVID-19. За даними слідства, він без погодження власника закладу організував собі підвищені доплати, призначивши себе на додаткові посади та включивши їх до переліку для стимулюючих виплат. Унаслідок цього сума незаконно отриманих коштів перевищила 600 тисяч гривень.

Економічна експертиза підтвердила безпідставність нарахувань. Правоохоронці повідомили медику про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та штрафом.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі передали до суду справу посадовця міграційної служби, якого підозрюють у незаконному збагаченні. У нього виявили активи на десятки мільйонів гривень, що не відповідають його доходам. Частину майна слідства, він записував на родичів. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Також Новини.LIVE писали, що НАЗК виявило, що депутат Одеської облради Вадим Колойденко задекларував понад 23 мільйони гривень готівки, якої фактично не мав. Перевірка тривала майже чотири місяці та охопила аналіз доходів і витрат за 25 років. Різниця між задекларованим і реальним майном кваліфікується як кримінальне правопорушення. Матеріали справи передані до правоохоронців.