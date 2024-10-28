В одеській ветклініці персоналу нарахували премії на пів мільйони

Аудитор перевіряє документи. Фото: ілюстративне/ХООДА

Під час перевірки Одеської обласної лікарні ветеринарної медицини аудитори виявили порушень на 1,3 млн грн. Зокрема, адміністрація призначила премії працівникам, які взагалі не мають на них права.

Про це повідомили у Південному офісі Держаудитслужби.

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Незаконні премії

Під час перевірки з'ясувалося, що лікарня необґрунтовано виплатила 720 тис. грн премій працівникам. При цьому гроші платилися не зі спеціального фонду, як це має бути, а із загального. Крім того, доплати за боротьбу з хворобами отримували працівники, які взагалі не займаються цією діяльністю. Йдеться про юристів, інженерів і бухгалтерів. Їм виплатили майже 520 тис. грн.

Аудитори склали адмінпротоколи на двох посадовців лікарні. Матеріали передали до поліції.

Нагадаємо, в Одесі комунальне підприємство викрили на махінаціях на 2 млн грн. Також стало відомо, що паркувальники не перерахували до бюджету міста майже 3 млн грн.