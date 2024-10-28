В одесской ветклинике персонала насчитали премии на полмиллиона

Аудитор проверяет документы. Фото: иллюстративное/ХООДА

В ходе проверки Одесской областной больницы ветеринарной медицины аудиторы выявили нарушений на 1,3 млн грн. В частности, администрация назначила премии работникам, вообще не имеющим на них права.

Об этом сообщили в Южном офисе Госаудитслужбы.

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Незаконные премии

В ходе проверки выяснилось, что больница необоснованно выплатила 720 тыс. грн премий работникам. При этом деньги платились не из специального фонда, как это должно быть, а из общего. Кроме того, доплаты за борьбу с болезнями получали работники, вообще не занимающиеся этой деятельностью. Речь идет о юристах, инженерах и бухгалтерах. Им выплатили около 520 тыс. грн.

Аудиторы составили админпротоколы на двух должностных лиц больницы. Материалы были переданы в полицию.

Напомним, в Одессе коммунальное предприятие разоблачили на махинациях на 2 млн грн. Также стало известно, что парковщики не перечислили в бюджет города около 3 млн грн.