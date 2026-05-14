В Одесской области чиновник насчитал себе 900 тыс премий и надбавок

Задержание экс-директора. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области бывшего директора дома культуры подозревают в злоупотреблении служебным положением. В течение нескольких лет он незаконно начислял себе премии и надбавки. Из-за этого коммунальное предприятие потеряло почти миллион гривен. Сейчас мужчине уже сообщили о подозрении, а суд отправил его под стражу с правом залога.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Схема с премиями

Правоохранители разоблачили бывшего директора коммунального предприятия "Дом культуры и отдыха" одного из поселковых советов Одесского района в махинациях с бюджетными средствами. По версии следствия, в течение 2020-2022 годов чиновник организовал начисление и выплату себе премий, надбавок и других доплат без согласования учредителя предприятия и без утвержденных финансовых планов. Таким образом из бюджета коммунального учреждения безосновательно выбыло почти 900 тысяч гривен.

Что грозит

Следователи отмечают, что мужчина использовал служебное положение в собственных интересах. Ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Также суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере почти одного миллиона гривен.

Отметим, ранее в Одесской области задержали главного врача одной из больниц, которого подозревали в злоупотреблении служебным положением во время пандемии COVID-19. По данным следствия, он без согласования владельца заведения организовал себе повышенные доплаты, назначив себя на дополнительные должности и включив их в перечень для стимулирующих выплат. В результате сумма незаконно полученных средств превысила 600 тысяч гривен.

Экономическая экспертиза подтвердила безосновательность начислений. Правоохранители сообщили медику о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и штрафом.

