Одесская область опережает юг по количеству ФЛП с наймом

В Одесской области один из самых больших показателей предпринимателей, которые создают рабочие места. В 2025 году здесь работали более 17 тысяч физических лиц-предпринимателей с наемными работниками, которые обеспечивали работой более 44 тысяч человек.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на аналитический сервис "Опендатабот".

Данные по ФЛП в Украине.

Количество ФЛП на юге Украины

Для сравнения, в соседней Николаевской области таких предпринимателей значительно меньше — 6235, и они обеспечивают работой около 14,8 тысячи человек. На Херсонщине показатели еще ниже: 1324 предпринимателя и чуть более 3 тысяч наемных работников.

В то же время в общеукраинском рейтинге по количеству ФЛП с работниками Одесская область уступает крупнейшим регионам. Лидируют Днепропетровская и Львовская области — более 27 тысяч предпринимателей, а также Киев, где их более 25 тысяч.

Сколько предприятий с наймом в Украине

Всего в 2025 году в Украине около 302 тысяч предпринимателей имели наемный персонал. Примерно каждый седьмой ФЛП создает рабочие места, а в среднем на одного такого предпринимателя приходится трое работников.

Благодаря деятельности ФЛП работу имели более 2,9 миллиона украинцев: более 2,1 миллиона были самозанятыми, еще более 817 тысяч — работали по найму.

Больше всего новых предпринимателей, которые создают рабочие места, в прошлом году появилось в западных регионах — в частности в Ровенской, Киевской, Волынской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Поддержка ФЛП

В Украине действует программа поддержки малого бизнеса, которой могут воспользоваться предприниматели Одессы. ФОПы 2-й и 3-й групп с наемными работниками получат единовременную выплату. Средства можно направить на энергоустойчивость и стабильную работу во время отключений.

Сумма выплаты зависит от количества наемных работников и может достигать до 15 тысяч гривен.

1 работник — 7 500 грн;

2 работника — 9 000 грн;

3 работника — 10 500 грн;

4 работника — 12 000 грн;

5 работников — 13 500 грн;

6 и более работников — 15 000 грн.

