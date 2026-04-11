Головна Одеса Одеська область випереджає південь за кількістю ФОПів із наймом

Одеська область випереджає південь за кількістю ФОПів із наймом

Дата публікації: 11 квітня 2026 12:02
Дівчина йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області один із найбільших показників підприємців, які створюють робочі місця. У 2025 році тут працювали понад 17 тисяч фізичних осіб-підприємців із найманими працівниками, які забезпечували роботою більш як 44 тисячі людей.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на аналітичний сервіс "Опендатабот".

Дані щодо ФОПів в Україні. Фото: скриншот з opendatabot

Кількість ФОПів на півдні України

Для порівняння, у сусідній Миколаївській області таких підприємців значно менше — 6235, і вони забезпечують роботою близько 14,8 тисячі людей. На Херсонщині показники ще нижчі: 1324 підприємці та трохи більше 3 тисяч найманих працівників.

Водночас у загальноукраїнському рейтингу за кількістю ФОПів із працівниками Одещина поступається найбільшим регіонам. Лідирують Дніпропетровська та Львівська області — понад 27 тисяч підприємців, а також Київ, де їх більше 25 тисяч.

Скільки підприємств з наймом в Україні

Загалом у 2025 році в Україні близько 302 тисяч підприємців мали найманий персонал. Приблизно кожен сьомий ФОП створює робочі місця, а в середньому на одного такого підприємця припадає троє працівників.

Завдяки діяльності ФОПів роботу мали понад 2,9 мільйона українців: понад 2,1 мільйона були самозайнятими, ще більш як 817 тисяч — працювали за наймом.

Найбільше нових підприємців, які створюють робочі місця, торік з’явилося у західних регіонах — зокрема у Рівненській, Київській, Волинській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Підтримка ФОПів

В Україні діє програма підтримки малого бізнесу, якою можуть скористатися підприємці Одеси. ФОПи 2-ї та 3-ї груп з найманими працівниками отримають одноразову виплату. Кошти можна спрямувати на енергостійкість і стабільну роботу під час відключень. 

Сума виплати залежить від кількості найманих працівників і може сягати до 15 тисяч гривень.

  • 1 працівник — 7 500 грн; 
  • 2 працівники — 9 000 грн; 
  • 3 працівники — 10 500 грн; 
  • 4 працівники — 12 000 грн;
  • 5 працівників — 13 500 грн;
  • 6 та більше працівників — 15 000 грн.

Як писали раніше Новини.LIVE торік в Одеський регіон увійшов до списку із найгіршими демографічними показниками. В області зафіксували майже утричі більше смертей, ніж народжень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Одеська область входить до трійки регіонів з найбільшою кількістю судових вироків за піротехніку. Покарання отримали семеро людей за запуск феєрверків під час війни.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
