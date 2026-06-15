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Главная Одесса Поезда из Одессы задерживаются из-за обстрелов: расписание

Поезда из Одессы задерживаются из-за обстрелов: расписание

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 09:19
Поезда из Одессы задерживаются из-за обстрелов: расписание
Поезд на вокзале в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры и вынужденных остановок для эвакуации пассажиров часть поездов в Украине курсирует с опозданием. Несмотря на это, движение поездов дальнего следования между городами не прекращалось. Среди рейсов, которые больше всего отстают от графика, есть и поезда из Одессы. Железнодорожники работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуться к привычному расписанию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

Задержка поездов

Наибольшие задержки среди одесских рейсов в настоящее время фиксируются на маршрутах Одесса — Днепр и Одесса — Харьков. Поезд №53/54 Одесса — Днепр отстает от графика примерно на 3 часа 50 минут. Рейс №7/8 Одесса — Харьков задерживается ориентировочно на 3 часа. В "Укрзализныце" пояснили, что причиной стали повреждения инфраструктуры и необходимость остановок для эвакуации пассажиров. В то же время движение поездов между городами сохранено.

"Следить за опозданием вашего рейса можно на сайте uz-vezemo. Однако важно отметить: время задержки может измениться. Поэтому внимательно следите за объявлениями на вокзалах и на борту", — отметили в "Укрзализныце".

Для ликвидации последствий повреждений железнодорожники задействуют вспомогательные локомотивы и корректируют маршруты движения.

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Новые рейсы

Отметим, в конце июня Укрзализныця расширит сеть скоростных перевозок между Одессой, Киевом и Днепром. С 28 июня начнет курсировать новый ежедневный поезд Интерсити №753/754 Днепр — Одесса. Он будет отправляться из Днепра в 13:40 и прибывать в Одессу в 21:20. Кроме того, с 27 июня запустят новый ежедневный скоростной поезд №765/766 Киев — Одесса. Также поезд №763/764 Киев — Одесса, который ранее курсировал три раза в неделю, увеличит количество рейсов до шести. В "Укрзализныце" пояснили, что добавить новые маршруты удалось благодаря оптимизации использования скоростного подвижного состава и новой схеме движения по маршруту Киев — Одесса — Днепр.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе запустили новые детские вагоны в составе пассажирских поездов. Проект реализовала "Укрзализныця" совместно с Visa. Первые рейсы стартовали в конце апреля. Новые вагоны должны сделать путешествие с детьми более комфортным и безопасным.

Также Новини.LIVE писали, что "Укрзализныця" объявила об изменениях в движении пригородных поездов в Одесской области в июне. Часть рейсов временно изменит график отправления и прибытия. В то же время компания увеличивает количество популярных маршрутов дальнего следования из-за роста спроса на летние путешествия. Нововведения коснутся как пригородных пассажиров, так и тех, кто планирует поездки в Одессу из других регионов.

Одесса Укрзализныця поезд
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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