Потяги з Одеси затримуються через обстріл: розклад

Потяг на вокзалі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Через пошкодження залізничної інфраструктури та вимушені зупинки для евакуації пасажирів частина поїздів в Україні курсує із запізненням. Попри це, рух рейсів далекого сполучення між містами не припиняли. Серед рейсів, які найбільше відстають від графіка, є й потяги з Одеси. Залізничники працюють над тим, щоб якнайшвидше повернутися до звичного розкладу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

Затримка потягів

Найбільші затримки серед одеських рейсів наразі фіксують на маршрутах Одеса — Дніпро та Одеса — Харків. Поїзд №53/54 Одеса — Дніпро відстає від графіка приблизно на 3 години 50 хвилин. Рейс №7/8 Одеса — Харків затримується орієнтовно на 3 години. В Укрзалізниці пояснили, що причиною стали пошкодження інфраструктури та необхідність зупинок для евакуації пасажирів. Водночас рух поїздів між містами збережений.

"Слідкувати за запізненням вашого рейсу можна на сайті uz-vezemo. Однак важливо зазначити: час затримки може змінитися. Тож уважно стежте за оголошеннями на вокзалах та на борту", — зазначили в Укрзалізниці.

Для ліквідації наслідків пошкоджень залізничники залучають допоміжні локомотиви та коригують маршрути руху.

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Нові рейси

Зазначимо, наприкінці червня Укрзалізниця розширить мережу швидкісних перевезень між Одесою, Києвом і Дніпром. З 28 червня почне курсувати новий щоденний поїзд Інтерсіті №753/754 Дніпро — Одеса. Він вирушатиме з Дніпра о 13:40 та прибуватиме до Одеси о 21:20. Крім того, з 27 червня запустять новий щоденний швидкісний поїзд №765/766 Київ — Одеса. Також поїзд №763/764 Київ — Одеса, який раніше курсував тричі на тиждень, збільшить кількість рейсів до шести. В Укрзалізниці пояснили, що додати нові маршрути вдалося завдяки оптимізації використання швидкісного рухомого складу та новій схемі руху за маршрутом Київ — Одеса — Дніпро.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі запустили нові дитячі вагони у складі пасажирських поїздів. Проєкт реалізувала "Укрзалізниця" разом із Visa. Перші рейси стартували наприкінці квітня. Нові вагони мають зробити подорож із дітьми комфортнішою та безпечнішою.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця оголосила про зміни в русі приміських поїздів на Одещині у червні. Частина рейсів тимчасово змінить графік відправлення та прибуття. Водночас компанія збільшує кількість популярних маршрутів далекого сполучення через зростання попиту на літні подорожі. Нововведення торкнуться як приміських пасажирів, так і тих, хто планує поїздки до Одеси з інших регіонів.