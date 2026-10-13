Ледокол "Ноосфера" начал шестой сезон в Антарктике

Одесский ледокол. Фото: Национальный антарктический научный центр

Ледокол "Ноосфера", получивший своё название в Одессе и отправившийся оттуда в первый рейс, начал новый антарктический сезон. На этот раз украинские полярники планируют провести исследования в ранее не охваченных районах. Учёные будут работать вместе с зарубежными коллегами, а судно также доставит людей и грузы на станцию "Академик Вернадский".

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре, передает Новини.LIVE.

Реклама

Куда направляется ледокол

Украинское научно-исследовательское судно "Ноосфера" начало шестой антарктический сезон. Сейчас ледокол под командованием капитана Андрея Стариша направляется из Кейптауна в Южно-Африканской Республике в Антарктику. Из-за полномасштабной войны судно не может возвращаться в Одессу, поэтому временно базируется за рубежом.

Первой остановкой станет польская антарктическая станция "Арцтовский". Украинский ледокол помогает польским исследователям с доставкой грузов для строительства новых корпусов станции. После этого "Ноосфера" отправится в чилийский город Пунта-Аренас. Там на борт поднимутся участники первой группы украинского сезонного отряда. Также судно заберет необходимое оборудование и грузы. К станции "Академик Вернадский" ледокол должен прибыть в начале декабря.

Что будут исследовать ученые

Одним из важнейших событий сезона станет совместная украинско-шведская экспедиция в море Ведделла. Оно расположено к востоку от Антарктического полуострова. Для украинских полярников это будет первое столь масштабное расширение территории исследований.

Читайте также:

Ученые планируют изучать необычные организмы, способные выживать в экстремальных условиях. В частности, речь идет об обитателях так называемых "черных дымоходов" — подводных источников, где температура воды может достигать 400 °C. Также исследователи будут искать холодноводные кораллы и затонувшее судно. Особое внимание уделят атмосферным рекам, которые переносят огромные объемы влаги, и океанским течениям.

В этом сезоне к украинским полярникам впервые присоединится экспедиция из Индонезии. Ее участники будут работать на борту «Ноосферы» и станции "Академик Вернадский". Вместе они будут развивать новые исследования в области геологии, биологии и океанографии.

Кроме того, Украина продолжит сотрудничество с учеными из Мексики, США и Чехии. В рамках европейского проекта POLARIN будут изучать микроорганизмы в воздухе полярных регионов и содержание углерода в Южном океане.

В то же время "Ноосфера" обеспечит смену годовых экспедиций на украинской станции. В Национальном антарктическом научном центре подчеркнули, что международные исследования финансируются зарубежными партнерами и грантовыми программами. Поэтому дополнительных расходов из государственного бюджета на расширение научной работы не предусмотрено.

Что известно о ледоколе

История украинского "Ноосферы" тесно связана с Одессой. Именно здесь судно получило свое нынешнее название, а 28 января 2022 года отправилось в первый рейс в Антарктику под украинским флагом. Украина приобрела ледокол у Великобритании в августе 2021 года. До этого он назывался James Clark Ross и почти 30 лет работал в составе Британской антарктической службы.

Судно было связано с украинскими полярниками ещё задолго до его приобретения. В 1996 году именно оно доставило первую украинскую экспедицию на британскую станцию "Фарадей". Впоследствии станцию передали Украине и переименовали в "Академик Вернадский".

Ледокол оснащен современными лабораториями для исследования морской воды, растительного и животного мира, а также океанических процессов. Ученые также могут отбирать образцы донных отложений с глубины до семи километров. Судно способно работать среди льда толщиной до 1,5 метра, а в экстремальных условиях — преодолевать лед толщиной до четырех метров.

До начала полномасштабного вторжения "Ноосфера" должна была возвращаться в украинские порты. Однако из-за российской агрессии его базой стал Кейптаун. С января 2022 года по май 2026 года судно завершило пять антарктических сезонов, а теперь приступило к шестому.

Как сообщали Новини.LIVE, в Чёрном море у берегов Болгарии дроны атаковали два судна. Одно из них затонуло, а с другого удалось спасти весь экипаж, среди которого были украинцы. Болгарские власти выясняют обстоятельства атак и просят международных партнеров помочь расследовать инциденты и усилить защиту морского и воздушного пространства.

Также Новини.LIVE писали, что россияне во время массированной атаки на Одесскую область повредили гражданское судно. Ударный беспилотник попал в морской поисково-спасательный буксир "Сапфир", который находился в одном из портов региона. По предварительным данным, люди не пострадали.