Криголам «Ноосфера» розпочав шостий сезон в Антарктиці

Одеський криголам. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Криголам "Ноосфера", який отримав свою назву в Одесі та звідти вирушив у перший рейс, розпочав новий антарктичний сезон. Цього разу українські полярники планують дослідження в раніше не охоплених районах. Науковці працюватимуть разом з іноземними колегами, а судно також доставить людей і вантажі на станцію "Академік Вернадський".

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, передає Новини.LIVE.

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Куди прямує криголам

Українське науково-дослідницьке судно "Ноосфера" розпочало шостий антарктичний сезон. Наразі криголам під командуванням капітана Андрія Старіша прямує з Кейптауна в Південно-Африканській Республіці до Антарктики. Через повномасштабну війну судно не може повертатися до Одеси, тому тимчасово базується за кордоном.

Першою зупинкою стане польська антарктична станція "Арцтовський". Український криголам допомагає польським дослідникам із доставленням вантажів для будівництва нових корпусів станції. Після цього "Ноосфера" вирушить до чилійського міста Пунта-Аренас. Там на борт піднімуться учасники першої групи українського сезонного загону. Також судно забере необхідне обладнання та вантажі. До станції "Академік Вернадський" криголам має прибути на початку грудня.

Що досліджуватимуть науковці

Однією з найважливіших подій сезону стане спільна українсько-шведська експедиція в море Ведделла. Воно розташоване на схід від Антарктичного півострова. Для українських полярників це буде перше настільки масштабне розширення території досліджень.

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Учені планують вивчати незвичайні організми, здатні виживати в екстремальних умовах. Зокрема, йдеться про мешканців так званих чорних курців — підводних джерел, де температура води може сягати 400 °C. Також дослідники шукатимуть холодноводні корали та затонуле судно. Окрему увагу приділять атмосферним річкам, які переносять величезні обсяги вологи, та океанським течіям.

Цього сезону до українських полярників уперше приєднається експедиція з Індонезії. Її учасники працюватимуть на борту "Ноосфери" та станції "Академік Вернадський". Разом вони розвиватимуть нові дослідження в геології, біології та океанографії.

Крім того, Україна продовжить співпрацю з науковцями Мексики, США та Чехії. У межах європейського проєкту POLARIN досліджуватимуть мікроорганізми в повітрі полярних регіонів та вміст вуглецю в Південному океані.

Водночас "Ноосфера" забезпечить зміну річних експедицій на українській станції. У Національному антарктичному науковому центрі наголосили, що міжнародні дослідження фінансують закордонні партнери та грантові програми. Тому додаткових витрат із державного бюджету на розширення наукової роботи не передбачено.

Що відомо про криголам

Історія української "Ноосфери" тісно пов'язана з Одесою. Саме тут судно отримало свою нинішню назву, а 28 січня 2022 року вирушило в перший рейс до Антарктики під українським прапором. Україна придбала криголам у Великої Британії в серпні 2021 року. До цього він називався James Clark Ross і майже 30 років працював у складі Британської антарктичної служби.

Судно було пов'язане з українськими полярниками ще задовго до його придбання. У 1996 році саме воно доставило першу українську експедицію на британську станцію "Фарадей". Згодом станцію передали Україні та перейменували на "Академік Вернадський".

Криголам обладнаний сучасними лабораторіями для дослідження морської води, рослинного і тваринного світу та океанських процесів. Науковці також можуть брати зразки донних відкладів із глибини до семи кілометрів. Судно здатне працювати серед криги завтовшки до 1,5 метра, а за екстремальних умов долати кригу до чотирьох метрів.

До початку повномасштабного вторгнення "Ноосфера" мала повертатися до українських портів. Однак через російську агресію її базою став Кейптаун. Із січня 2022 року до травня 2026 року судно завершило п'ять антарктичних сезонів, а тепер розпочало шостий.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Чорному морі поблизу Болгарії дрони атакували два судна. Одне з них затонуло, а з іншого вдалося врятувати весь екіпаж, серед якого були українці. Болгарська влада з'ясовує обставини атак і просить міжнародних партнерів допомогти розслідувати інциденти та посилити захист морського й повітряного простору.

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