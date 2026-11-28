Девушка стоит на набережной во время шторма. Фото: Новини.LIVE

В Одессе завтра, 29 ноября, ожидается холодная погода с сильным порывистым ветром. Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с опасными погодными явлениями в городе и вдоль морского побережья. В ближайшие дни под влиянием арктической воздушной массы в регионе усилятся ночные морозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

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Прогноз дневной и ночной температуры воздуха в Одессе до 2 декабря. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Погода в Одессе 29 ноября

По данным синоптиков, завтра, 29 ноября, в Одессе будет облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ночью температура воздуха составит от -4 до -2 °C, днем — от 0 до +2 °C. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с, с порывами до 15–17 м/с. Из-за сильного ветра в городе объявлен I (желтый) уровень опасности.

Погода в Одесской области 29 ноября

В Одесской области завтра также ожидается облачная погода с прояснениями, без значительных осадков. На севере региона синоптики предупреждают о гололеде и обледенении дорог. Температура воздуха ночью составит от -7 до -2 °C, днем от -3 до +2 °C. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с, с порывами до 15–17 м/с. На автодорогах области местами образуется гололедица, однако видимость останется хорошей.

Штормовое предупреждение на побережье

В течение суток вдоль морского побережья Одесской области скорость северо-восточного ветра будет достигать 15–20 м/с. Синоптики прогнозируют очень сильное волнение моря и кратковременное повышение уровня воды у побережья. Зато в Днепро-Бугском лимане ожидается понижение уровня воды. Температура воздуха ночью составит от -5 до 0 °C, днем — от -1 до +4 °C. Температура морской воды опустится до +7...+8 °C. Вдоль побережья также будет действовать I (желтый) уровень опасности.

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Отметим, что из-за штормовых волн возможно смещение мин и взрывоопасных предметов вдоль побережья. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно отойти и сообщить спасателям.

Экстренные службы в Одессе и области:

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр «Быстрая коммунальная помощь» — 15-01.

Погода в ближайшие дни

По данным синоптиков, в ближайшие дни погодные условия в Одесской области будут определяться масштабным скандинавским антициклоном Manuel и холодной воздушной массой арктического происхождения. Прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха, отсутствие значительных осадков и постепенное ослабление волнения на море.

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, 30 ноября в Одессе температура воздуха ночью опустится до -6 °C, днем составит -2 °C. В первый день календарной зимы, 1 декабря, ожидается солнечная погода. Ночью столбики термометров покажут -7 °C, днем — -3 °C. На следующий день ночная температура останется на уровне -7 °C, а днем воздух прогреется до -1 °C.

Ранее мы писали, что в Одессе готовятся к различным сценариям протекания зимы, в частности к сильным морозам и длительным отключениям электроэнергии. Город подтвердил необходимые объемы газа на отопительный сезон. При подготовке учли опыт прошлой зимы, когда около 90 тысяч жителей Киевского района несколько недель оставались без тепла.

Также 24 ноября журналисты Новини.LIVE проверили работу пунктов стойкости в Одессе. Пункты были организованы в коммунальных учреждениях, учебных заведениях и магазинах. Там горожане могут согреться, зарядить телефоны и выпить горячего чая. Однако не все пункты оказались готовы к круглосуточному приему посетителей. Всего во время последнего блэкаута, произошедшего 20 ноября, в Одесской области работали 464 пункта устойчивости, из которых 278 — в самом городе.