Дівчина стоїть на набережній під час шторму. Фото: Новини.LIVE

В Одесі завтра, 29 листопада, очікується холодна погода із сильним поривчастим вітром. Синоптики оголосили штормове попередження через небезпечні погодні явища в місті та вздовж морського узбережжя. Найближчими днями під впливом арктичної повітряної маси в регіоні посиляться нічні морози.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз денної та нічної температури повітря в Одесі до 2 грудня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Погода в Одесі 29 листопада

За даними синоптиків, завтра, 29 листопада, в Одесі буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме від -4 до -2 °C, вдень від 0 до +2 °C. Вітер північно-східний, 9–14 м/с, із поривами до 15–17 м/с. Через сильний вітер у місті оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.

Погода на Одещині 29 листопада

В Одеській області завтра також очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На півночі регіону синоптики попереджають про ожеледь та ожеледицю. Температура повітря вночі становитиме від -7 до -2 °C, вдень від -3 до +2 °C. Вітер північно-східний, 9–14 м/с, із поривами до 15–17 м/с. На автошляхах області місцями утвориться ожеледиця, проте видимість залишатиметься доброю.

Штормове попередження на узбережжі

Протягом доби вздовж морського узбережжя Одещини швидкість північно-східного вітру сягатиме 15–20 м/с. Синоптики прогнозують дуже значне хвилювання моря та короткочасне підвищення рівня води біля узбережжя. Натомість у Дніпро-Бузькому лимані очікується зниження рівня води. Температура повітря вночі становитиме від -5 до 0 °C, вдень від -1 до +4 °C. Морська вода охолоне до +7...+8 °C. Уздовж узбережжя також діятиме І (жовтий) рівень небезпечності.

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Зазначимо, через штормові хвилі можливе зміщення мін та вибухонебезпечних предметів уздовж узбережжя. У разі виявлення підозрілих предметів необхідно негайно відступити та повідомити рятувальників.

Екстрені служби в Одесі та області:

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Погода найближчими днями

За даними синоптиків, у найближчі дні погодні умови на Одещині визначатимуть масштабний скандинавський антициклон Manuel та холодна повітряна маса арктичного походження. Прогнозується подальше зниження температури повітря, відсутність істотних опадів та поступове послаблення хвилювання моря.

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 30 листопада в Одесі температура повітря вночі опуститься до -6 °C, вдень становитиме -2 °C. У перший день календарної зими, 1 грудня, очікується сонячна погода. Вночі стовпчики термометрів покажуть -7 °C, вдень -3 °C. Наступного дня нічна температура залишиться на рівні -7 °C, а вдень повітря прогріється до -1 °C.

Раніше ми писали, що в Одесі готуються до різних сценаріїв проходження зими, зокрема до сильних морозів та тривалих блекаутів. Місто підтвердило необхідні обсяги газу на опалювальний сезон. Під час підготовки врахували досвід минулої зими, коли близько 90 тисяч мешканців Київського району кілька тижнів залишалися без тепла.

Також 24 листопада журналісти Новини.LIVE перевірили роботу пунктів незламності в Одесі. Локації облаштували в комунальних закладах, навчальних установах та магазинах. Там містяни можуть зігрітися, зарядити телефони та випити гарячого чаю. Проте не всі пункти виявилися готовими до цілодобового прийому відвідувачів. Загалом під час останнього блекауту, який стався 20 листопада, на Одещині працювали 464 пункти незламності, з яких 278 в самому місті.