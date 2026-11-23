Люди на узбережжі під час шторму. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині 24 листопада очікується сильний північно-західний вітер, пориви якого сягатимуть 15–20 м/с. Через негоду оголосили жовтий рівень небезпечності. В Одесі та районах області істотних опадів не прогнозують, однак на узбережжі Чорного моря буде дуже значне хвилювання. Температура вдень становитиме 3–8 °С тепла.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, передає Новини.LIVE.

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Штормове попередження

Протягом доби 24 листопада в Одесі та Одеській області очікуються пориви північно-західного вітру швидкістю 15–20 м/с. Через це оголосили І рівень небезпечності — жовтий. Жителям і гостям регіону варто бути обережними під час перебування на вулиці.

Погода в Одесі

У вівторок, 24 листопада, в Одесі буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 9–14 м/с, із поривами до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1...+3 °C, а вдень — +4...+6 °C.

Погода на Одещині

В області також буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 9–14 м/с, місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с. Уночі температура повітря коливатиметься від -1 до +4 °C. Удень стовпчики термометрів покажуть +3...+8 °C. На автомобільних дорогах області видимість буде доброю.

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Хвилювання моря

Уздовж узбережжя Одещини 24 листопада очікується дуже значне хвилювання Чорного моря. Швидкість північно-західного вітру становитиме 15–20 м/с. Температура морської води триматиметься на рівні +10...+11 °C. Водночас рівні моря вздовж узбережжя залишатимуться в межах норми.

Поради мешканцям

Під час сильних поривів вітру 24 листопада мешканцям Одеси та області варто дотримуватися простих правил безпеки:

Не ходіть поблизу старих дерев, рекламних конструкцій, білбордів та ліній електропередач.

Не залишайте автомобілі під деревами, біля рекламних щитів і нестійких конструкцій.

Щільно зачиняйте вікна та балконні двері.

Приберіть із балконів і подвір'їв речі, які може підхопити вітер: горщики, меблі, сушарки та інші предмети.

За можливості обмежте перебування на вулиці під час найсильніших поривів вітру.

Не виходьте на пірси та хвилерізи й не наближайтеся до моря через сильне хвилювання води.

Водіям варто бути особливо уважними на відкритих ділянках доріг, де сильний боковий вітер може ускладнити керування автомобілем.

Особливу обережність слід проявляти біля узбережжя, де прогнозують дуже значне хвилювання Чорного моря. Не варто ризикувати заради прогулянок біля води чи фотографій на тлі хвиль.

Раніше ми писали, що в Одесі відкрили дев'ятиповерховий мурал із Нептуном на честь Військово-Морських Сил України. Стінопис з'явився на фасаді готелю "Чорне море". Художник Олександр Корбан працював над ним близько трьох тижнів. Під час відкриття також погасили благодійну поштову марку та оголосили збір двох мільйонів гривень на підтримку військових моряків.

Також ми розповідали про те, чи планують одесити виїжджати з міста напередодні зими. Більшість опитаних вирішили залишатися вдома, попри загрозу обстрілів і можливі перебої зі світлом та теплом.