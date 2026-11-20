Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області в суботу, 21 листопада, збережеться тепла погода без істотних опадів. Однак уже найближчими днями синоптики прогнозують зміну погодних умов. До регіону наблизиться циклон, який принесе сильні дощі, поривчастий вітер і значне хвилювання моря. Після цього температура поступово знижуватиметься, а наприкінці тижня можливі заморозки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів і Український гідрометеорологічний центр.

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Український гідрометцентр прогнозує поступове зниження температури в Одесі з 20 до 25 листопада. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Погода в Одесі 21 листопада

За прогнозом синоптиків, завтра в Одесі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +7…+9 °C, а вдень підвищиться до +12…+14 °C.

Вітер західний, 7–12 м/с. Попри хмарність, день буде відносно теплим для другої половини листопада. Опадів у місті не прогнозують.

Погода на Одещині 21 листопада

В Одеській області також переважатиме мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не очікують. Уночі температура повітря становитиме +4…+9 °C, а вдень прогріється до +12…+17 °C. Західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. На автошляхах області прогнозують добру видимість. Уздовж морського узбережжя вночі очікується +7…+12 °C, удень +10…+15 °C. Температура морської води становитиме +10…+11 °C. Вітер буде південно-західним, удень зміниться на північно-західний, 6–11 м/с.

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Водночас синоптики попередили про помірне хвилювання моря вночі 21 листопада. Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Удень хвилювання послабшає до легкого, а рівні моря залишатимуться безпечними.

Погода найближчими днями

У неділю, 22 листопада, в Одесі розпочнеться поступове похолодання. За прогнозним графіком Українського гідрометцентру, температура повітря вночі становитиме близько 0 °C, а вдень +4 °C. Істотних опадів не очікується.

У понеділок, 23 листопада, до Одещини наблизиться циклон. Синоптики прогнозують дощі, місцями значні, які супроводжуватимуться поривчастим вітром. На морі очікується значне хвилювання. В Одесі температура вночі та вдень становитиме близько +1 °C.

У вівторок, 24 листопада, похолодання продовжиться. За прогнозним графіком, температура в Одесі становитиме близько 0 °C протягом доби, можливий сніг.

У середу, 25 листопада, температура вночі опуститься приблизно до −2 °C, а вдень становитиме −1 °C. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями.

Новини.LIVE писали, що в Одесі відкрили дев'ятиповерховий мурал із Нептуном на честь Військово-Морських Сил України. Стінопис з'явився на фасаді готелю "Чорне море". Художник Олександр Корбан працював над ним близько трьох тижнів. Під час відкриття також погасили благодійну поштову марку та оголосили збір двох мільйонів гривень на підтримку військових моряків.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Одесі сьогодні спостерігалася негода. Сильний вітер повалив дерева та травмував людей. Рятувальники повідомили про трьох постраждалих людей. Двох жінок медики забрали ще до прибуття працівників ДСНС, а третього постраждалого рятувальники перенесли на ношах до медиків. Також є пошкоджені автівки, які придавило деревами.