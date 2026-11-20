Торгівля на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Виноград по 180 гривень за кілограм незабаром може подорожчати до 200, тоді як свинина, навпаки, поступово дешевшає. На Київському ринку в Одесі вже відчувається наближення зими: на прилавках більшає мандаринів, хурми та гранатів, а ціни на деякі сезонні продукти зростають. Тим часом люди намагаються економити перед опалювальним сезоном і святами.

Журналісти Новини.LIVE побували на Київському ринку в Одесі та дізналися, як змінилися ціни на овочі, фрукти, м’ясо, рибу, молочну продукцію та зелень.

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Фруктовий ряд

На фруктових прилавках уже почався сезон мандаринів, які поступово стають найпопулярнішим товаром серед покупців. Продавчиня Оксана розповідає, що зараз продають переважно турецькі мандарини, а ближче до Нового року попит на них ще більше зросте. З’явилися також солодкі сирійські гранати, хурма та різні сорти шарону. Водночас покупців у будні стало менше. За словами продавчині, люди намагаються економити, адже ціни зростають, а зарплати залишаються незмінними.

"Виноград піднімається в ціні. Ті, що йдуть від Туреччини, там трохи завищують ціну. Ну, поки тримаємо 180, 200 буде у вихідні — це я знаю точно. Його мало, плюс логістика, та й від якості залежить. Взяла на завтра, там закупівля буде дорожчою. Завтра доторгую 180, далі буде 200. Ну, ще ось сіпаємося з молдавськими виноградами — 100 гривень торгуємо", — говорить продавщиця Оксана.

Продавщиця Оксана про ціни на фрукти. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

Мандарини (Туреччина) — 150–180 грн/кг

Апельсини (ПАР) — 170 грн/кг

Апельсини (Туреччина) — 150 грн/кг

Лимони (Туреччина) — 150 грн/кг

Грейпфрути — 150 грн/кг

Помело — 150 грн/кг

Гранат (Сирія) — 220 грн/кг

Хурма — 150–180 грн/кг

Шарон (Греція) — 180 грн/кг

Шарон (Іспанія) — 250 грн/кг

Виноград (Туреччина) — 180 грн/кг

Виноград (Молдова) — 100 грн/кг

Груші — 140 грн/кг

Сливи — 80 грн/кг

Банани — 120 грн/кг

Ківі звичайне — 180 грн/кг

Ківі королівське — 350 грн/кг

Ківі жовте — 550 грн/кг

Манго — 500 грн

Авокадо — 120 грн

Ананас — 400 грн/шт.

Фрукти на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Овочевий ряд

На овочевих прилавках ще можна знайти чимало української продукції. Зокрема із села Маяки на Одещині. Ціни на більшість овочів залишаються майже незмінними, хоча деякі позиції трохи подорожчали. Водночас покупців стало помітно менше. Зараз люди частіше беруть сезонні продукти — моркву та буряк.

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"Помідора піднялась, бо вона вже закінчується, і огірок закінчується — піднімається. Зараз ще трошки піде привозний турецький", — зазначає продавчиня Людмила.

Продавчиня Людмила про ціни на овочі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

Морква — 40 грн/кг

Буряк — 35 грн/кг

Цибуля — 35 грн/кг

Капуста — 70 грн/кг

Баклажани — 120 грн/кг

Огірки — 170-200 грн/кг

Помідори — 120 грн/кг

Помідори чері — 200 грн/кг

Овочі на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

М’ясний ряд

У м’ясному ряду вибір чималий — від свіжої яловичини та свинини до домашньої птиці, кролятини й перепілок. Продавчиня Світлана розповідає, що яловичину привозять із Вінницької області, а свіжу телятину постачають щодня. Для тих, хто не хоче витрачати час на підготовку м’яса, є вже замариновані варіанти — телятина, баранина, свинина та курчата.

"Ціни не піднялися. На свининку ціна припала. Була 250, 270, вже трошки падає — 230, 220. Сало зараз в тренді 300-250 за кілограм. Зараз покупців стало чомусь трішки менше, не знаю чому, чи такий місяць, чи що", — каже продавчиня Світлана.

Продавчиня Світлана про ціни на м'ясо. Фото: Новини.LIVE

Вартість яловичини та телятини:

Яловичина — 380 грн/кг

Суповий набір — 250 грн/кг

Яловича шийка — 300 грн/кг

Голяшка — 300 грн/кг

Вартість свинини:

Свиняча вирізка — 350 грн/кг

Свиняча шийка — 300 грн/кг

Свинина (м’якоть) — 250 грн/кг

Свиняча лопатка — 230 грн/кг

Свинячий чалагач — 300 грн/кг

Сало — 250–300 грн/кг

Вартість птиці та іншого м’яса:

Курятина — 180–200 грн/кг

Качка — 250 грн/кг

Перепілка — 380 грн/кг

Кролятина — 300 грн/кг

Індичка — 380 грн/кг

Вартість субпродуктів:

Куряча печінка — 180 грн/кг

Курячі шлунки — 180 грн/кг

Вартість маринованого м’яса:

Телятина — 500 грн/кг

Баранина — 750 грн/кг

Свинина — 300 грн/кг

Курчата — 300 грн/кг

М'ясо на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Молочний ряд

У молочному ряду можна знайти домашній сир різної жирності, сметану, вершки, бринзу, масло та свіже молоко. Продавчиня Єлізавета розповідає, що вся продукція домашня, її привозять із села Троїцьке. Водночас покупців останнім часом стало значно менше. Якщо раніше до вечора майже все розкуповували, то тепер частина товару залишається на прилавку. Попри це, найбільшим попитом серед молочної продукції, за словами продавчині, користується саме кисломолочний сир.

"Особливо сир подорожчав. Ось жирний у нас був по 230, зараз він підріс трохи — 240. І так само середній був по 180, зараз 200 коштує вже. Доставка, ціни на бензин дорожчають сильно. Це і за дорогу заплатити, і за бензин, і бабусі грошей скинути на проживання у селі", — пояснює продавчиня Єлизавета.

Продавчиня Єлизавета про ціни на молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочної продукції:

Сир кисломолочний жирний — 240 грн/кг

Сир кисломолочний середньої жирності — 200 грн/кг

Сир кисломолочний знежирений — 150 грн/кг

Сир кисломолочний пряжений — 300 грн/кг

Молозиво — 300 грн/кг

Вершки — 420 грн/кг

Сметана — 230 грн/кг

Бринза — 350 грн/кг

Вершкове масло — 480 грн/кг

Молоко (1 л) — 50 грн

Молоко (1,5 л) — 75 грн

Молоко (2 л) — 100 грн

Молочна продукція на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Рибний ряд

У рибному ряду можна знайти як свіжоморожену, так і солону та копчену рибу. Продавчиня Тетяна розповідає, що після тривалої перерви знову з’явилася ставрида, а серед покупців популярна малосольна кілька. Водночас із постачанням риби зараз непросто — через зміну логістики деякі види довго не з’являлися на прилавках. Чорноморської риби майже немає, навіть хамсу привозять замороженою з Грузії. Покупців теж поменшало, адже люди насамперед витрачають гроші на комунальні послуги та ліки, а вже потім на продукти.

"У кого як виходить. Хтось бере дешеву рибку, воно і корисне, і смачне. Та ж сама салака, якщо подивитися в інтернеті, в неї, виходить омега-3, як і в скумбрії. Тільки це — 480, а та — 140 гривень. Тобто на будь-який смак і гроші товар", — розповідає продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про попит на рибу. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби та морепродуктів:

Салака — 140 грн/кг

Глось заморожена — 150 грн/кг

Кілька балтійська — 170 грн/кг

Хамса — 220 грн/кг

Скумбрія — 480 грн/кг

Хек — 200–240 грн/кг

Рибний набір для юшки — 140 грн/кг

Шпроти — 240 грн/кг

Риба на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зелень на ринку

На прилавках із зеленню можна знайти все для свіжого салату — від кропу та петрушки до руколи й кінзи. З похолоданням покупців стало трохи менше, проте попит на сезонні продукти залишається. Особливо зараз беруть імбир і лимони — люди запасаються вітамінами на зиму. Серед товарів є й зелень від місцевих виробників, зокрема з Біляївки, Дальника, Надлиманського та інших населених пунктів Одещини.

"Гриби впали в ціні на 10 гривень, а салатики на 50. Було 250 за кілограм, зараз 200 за кілограм", — коментує продавчиня Олена

Продавчиня Олена про ціни на гриби і зелень. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені та грибів:

Рукола — 40 грн/100 г

Кінза — 40 грн/100 г

Кріп — 40 грн/100 г

Петрушка — 40 грн/100 г

Салатне листя — 200 грн/кг

Редиска — 50 грн/кг

Гриби — 150 грн/кг

Перець — 200 грн/кг

Корінь петрушки — 150 грн/кг

Імбир — 250 грн/кг

Зелень на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зимовий асортимент на Київському ринку поступово розширюється. На прилавках більшає мандаринів, хурми та інших сезонних фруктів, а напередодні свят хочеться потішити себе чимось смачним. Проте одесити не поспішають наповнювати пакети покупками — частіше беруть лише найнеобхідніше, адже частину доходів доводиться відкладати на комунальні послуги та інші витрати. Тим часом ціни на ринку змінюються по-різному: свинина, гриби та салатне листя трохи подешевшали, натомість молочна продукція, виноград і деякі овочі подорожчали. Продавці помічають, що покупців стало менше, але сподіваються, що ближче до новорічних свят торгівля пожвавиться.

Раніше Новини.LIVE розповідали про ціни на одеському Привозі та зміни вартості продуктів у листопаді. Морква й окремі види сала вже подорожчали, тоді як м’ясо продавці подекуди готові віддавати дешевше через менший попит.

Також Новини.LIVE писали про ціни на Новому ринку в Одесі та зміни вартості продуктів із початком холодів. Найпомітніше подорожчали огірки, вершки та витримана бринза, тоді як ціни на м’ясо й копченості переважно залишалися стабільними.