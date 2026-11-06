Ціни на Новому ринку в Одесі: скільки коштують овочі, фрукти та м'ясо

Покупець обирає овочі на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Огірки вже по 350 гривень за кілограм, вершки подорожчали до 380, а витримана бринза — до 400 гривень. Та поки одні продукти на Новому ринку в Одесі б’ють по гаманцю, інші невдовзі можуть стати доступнішими. Продавці з початком холодного сезону очікують подешевшання популярних фруктів.



Журналісти Новини.LIVE побували на Новому ринку та дізналися, що подорожчало, які продукти можуть здешевшати та що купують одесити.

Овочевий ряд

На овочевому ряду вибір чималий: від звичної картоплі та моркви до броколі, баклажанів і різних сортів помідорів. Більшість овочів привозять з Ізмаїла та його околиць. Ціни на них поки тримаються на одному рівні, а от покупців, кажуть на ринку, стає все менше. Припускають, що одна з причин — часті повітряні тривоги.

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"Ось огірок піднявся в ціні, бо вже почало холодати. Ну щось як похолодало, то люди вже почали брати більше мандарини, хурму ось цей зимовий асортимент. А так, як беруть, так і беруть. Ну, звісно, не так багато, як раніше", — каже Катерина.

Продавчиня Катерина про ціни на овочі і фрукти на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

Кукурудза — 30 грн/шт.

Молода капуста — 60 грн

Польові помідори — 40 грн

Помідори "Мікадо" — 100–150 грн

Помідори чері на гілочках — 300 грн

Огірки — 170 грн

Огірки "Роднічок" — 350 грн

Морква — 40 грн

Цибуля — 30 грн

Картопля — 30 грн

Зелений перець — 60 грн

Червоний перець — 80–100 грн

Цвітна капуста — 50 грн

Броколі — 80 грн

Кабачки — 50 грн

Баклажани — 80 грн

Овочі на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Фруктовий ряд

На фруктовому ряду зараз можна знайти як місцеві яблука, груші, сливи та малину, так і екзотичні фрукти з різних куточків світу. Яблука привозять із Вінниччини та Житомирщини, груші — з Чернівецької області, а виноград, мандарини та манго — з-за кордону. Особливо охоче покупці беруть свіжі яблука й груші, адже зараз вони просто з дерев, соковиті та солодкі. Попитом користується і малина, сезон якої вже добігає кінця.

"І лимони, і мандарини, і гранати — я так думаю, що подешевшають. Тому що будуть гранати і Сирія, і Туреччина, і вони будуть конкурувати між собою, і трошки ціна буде менше. А ще ж будет Азербайджан, то допустимо, хурма — це Азербайджан. Вона трошки подешевшає. Зараз вона тільки почалася. Шарон трошки впаде в ціні. Більше почнеться масове, то трошки впаде. А так лохина навряд чи впаде в ціні. Я так думаю, що вона так і буде тисячу гривень", — пояснює продавчиня Ірина.

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Продавчиня Ірина про зміни цін на фрукти. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

Яблука — 50–60 грн/кг

Груші — 80–150 грн/кг

Айва — 120–150 грн/кг

Сливи — 50–150 грн/кг

Виноград "Молдова" — 100 грн/кг

Виноград турецький — 150 грн/кг

Виноград імпортний — 200 грн/кг

Авокадо звичайне — 80 грн

Авокадо "Хас" — 120 грн

Манго звичайне — 150 грн

Манго з Перу — 400–450 грн/шт.

Манго королівське — 450 грн

Ківі звичайне — 120–250 грн/кг

Ківі голд — 500 грн/кг

Ківі зелено-жовте — 350 грн/кг

Інжир з Ізмаїла — 500 грн/кг

Хурма — 150 грн/кг

Шарон іспанський — 350 грн/кг

Мандарини — 120–200 грн/кг

Банани — 100 грн/кг

Гранат — 250 грн/кг

Лимони іспанські — 150 грн/кг

Лимони турецькі — 120 грн/кг

Апельсини іспанські — 150 грн/кг

Апельсини турецькі — 120 грн/кг

Вартість ягід:

Малина — 500–650 грн/кг

Полуниця — 500 грн/кг

Лохина місцева — 700 грн/кг

Лохина з Перу — 1000 грн/кг

Лохина іспанська — 1200 грн/кг

Фрукти і ягоди на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Молочний ряд

За домашнім сиром та бринзою найчастіше приходять у вихідні, хоча й серед тижня покупці є. Особливо охоче беруть кисломолочний сир, який тут готують у печі. Серед іншого на прилавках є кілька видів домашнього масла, моцарела, сметана та свіжі млинці, що випікають щоранку. Овечі сири привозять із Болградського району.

"Трохи вершки подорожчали: все літо коштували 350, зараз — 380. Сир під такою ж ціною. І травнева бринза, виставлена з бочки, все літо коштувала 350, а зараз вона вже набагато легша — за 400 гривень, тому що зберігалася півроку у холодильній камері. Ми часто міняємо розсіл, оплачуємо за електроенергію, і тому вона зараз так коштує 400 гривень. І вона набагато легша, ніж свіжа", — пояснює продавчиня Ольга.

Продавчиня Ольга про ціни на молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочних продуктів:

Сир сулугуні — 350 грн/кг

Сир із кропом, паприкою та перцем чилі — 350 грн/кг

Сирні ниточки та палички — 350 грн/кг

Молода овеча бринза — 350 грн/кг

Витримана овеча бринза — 400 грн/кг

Коров'яча бринза — 360 грн/кг

Молода козяча бринза — 350 грн/кг

Моцарела — 350 грн/кг

Вершкове масло — 500–550 грн/кг

Топлене масло — 400 грн/0,5 л

Жирний кисломолочний сир — 240 грн/кг

Кисломолочний сир із пряженого молока — 280 грн/кг

Кисломолочний сир середньої жирності — 180 грн/кг

Кисломолочний сир меншої жирності — 160 грн/кг

Вершки — 380 грн/л

Жирна сметана — 250 грн/л

Сметана середньої жирності — 160 грн/л

Молоко — 50 грн/л

Інша продукція:

Домашні млинці — 220 грн/кг

Кукурудзяний лаваш — 35 грн/упаковка (3 листи)

Кукурудзяно-пшеничний лаваш — 35 грн/упаковка (3 листи)

Молочна продукція на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

М’ясний ряд

На м’ясному ряду ціни вже близько двох місяців тримаються на одному рівні. Курятину привозять із Одещині, а купати та ковбаски виготовляють на власному виробництві. У будні покупці частіше беруть свіже м’ясо на щоденні страви, а ближче до вихідних — мариновану курятину, шашлик і ковбаски для приготування вдома.

"Літом, коли було тепло, море, то звичайно менше було людей, тому що всі були на відпочинку. А так почався навчальний рік, люди додалися", — коментує продавчиня Віта.

Продавчиня Віта про попит. Фото: Новини.LIVE

Вартість курятини:

Куряче філе — 220 грн/кг

Куряче стегно — 160 грн/кг

Стегно без кістки та шкірки — 240 грн/кг

Курячі крильця — 110 грн/кг

Курячі гомілки — 110 грн/кг

Куряча четвертина — 110 грн/кг

Ціла курка — 125 грн/кг

Куряча печінка — 150 грн/кг

Курячі сердечка — 145 грн/кг

Курячі шлунки — 95 грн/кг

Курячі шийки — 59 грн/кг

Курячі кістки для тварин — 30 грн/кг

Вартість маринованого м’яса та напівфабрикатів:

Купати зі свинини — 220 грн/кг

Купати зі свинини та курятини — 220 грн/кг

Ковбаски з індички та телятини — 250 грн/кг

Курячі ковбаски з моцарелою — 250 грн/кг

Ковбаски зі свинини та курятини — 250 грн/кг

Мариновані курячі крильця — 140 грн/кг

Мариновані курячі стегна — 140 грн/кг

Мариновані курячі ніжки — 140 грн/кг

Свинячі ребра — 270 грн/кг

Свинячий шашлик — 270 грн/кг

М'ясна продукція на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE

Копчена продукція

Домашня ковбаса, копчені реберця, запечена свинина та сало з часником — на м’ясному ряду є з чого вибрати. Усе це готують, привозять на ринок і продають за старими цінами. Кажуть, поки вартість не змінюють, хоча з торгівлею зараз непросто. Найбільше виручають постійні покупці, які приходять за вже знайомими смаками.

"Беруть найбільше сало, біточок, почеревок, фаршировані шейки, рибки. Все беруть по трохи. Немає того по кількості, щоб брали по куску — тільки сало. Бо сало — це саме ходове. А так по трошки беруть люди. Сильно мало людей, і ті, що люди залишились тут: приходять, беруть до пол кіло", — зазначає продавчиня Валентина.

Продавчиня Валентина про копчену продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість копченої продукції:

Варені ковбаси ("Любительська", "Докторська" та інші) — 400 грн/кг

Сервелат зі свинини та яловичини — 450 грн/кг

Сирокопчені ковбаси ("Українська", "Краківська", салямі із солодким перцем) — 700 грн/кг

Фаршировані курячі та індичі шийки — 350 грн/кг

Почеревина — 400 грн/кг

Запечена та копчена свиняча шия — 500 грн/кг

Запечений та копчений биток — 500 грн/кг

Кострець — 400 грн/кг

Копчене сало з часником — 400 грн/кг

Солоне сало — 400 грн/кг

Курячі стегна та крильця — 350 грн/кг

Язик — 370 грн/кг

Вартість рибної та іншої продукції:

Рибні котлети — 450 грн/кг

Кров'янка та печінкові вироби — 220 грн/кг

Сало на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мед на Новому ринку

Цього року меду з різнотрав’я вдосталь, тож за трилітрову банку просять навіть менше, ніж торік. А от мед білої акації подорожчав, хоча покупці найчастіше приходять саме за ним. Продавчиня каже, що дешевший мед не означає гірший — просто одних сортів цього сезону зібрали більше, а інших менше.

"Гречаний мед на цьому прилавку єдиний мед, який не виготовляє мій чоловік, наші бджоли. Це мед із Тернопільської області цього року. І взагалі дуже мало гречки цього року Україною. Але це навіть не через те, що його мало сіяли. Просто цього року гречка зацвіла разом із соняшником, і здебільшого весь мед виходить сумішшю. Вона нагадує гречку, але не яскраво виражена. Вона така — соняшник зі смаком гречки. Тому ми знайшли і у нас чиста гречка коштує 400 гривень півлітрова баночка", — діляться продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про мед. Фото: Новини.LIVE

Вартість меду:

Квітковий мед із різнотрав’я — 900 грн/3 л

Мед білої акації — 450 грн/0,5 л

Липовий мед — 300 грн/0,5 л

Гречаний мед — 400 грн/0,5 л

Вартість продуктів бджільництва:

Квітковий пилок — 80 грн

Перга — 350 грн

Мед на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE

Одесити дедалі частіше купують лише найнеобхідніше та намагаються не витрачати зайвого. Адже попереду опалювальний сезон, а разом із ним — додаткові витрати на комунальні послуги. Хочеться і свіжого м’яса, і фруктів, і чогось смачненького до столу, але насамперед потрібно розрахувати гроші так, щоб вистачило на все необхідне.

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Також Новини.LIVE розповідали про ціни на одеському Привозі та зміни вартості продуктів восени. Найпомітніше подорожчали сезонні овочі, тоді як ціни на частину м’яса й риби залишалися стабільними або навіть знизилися.