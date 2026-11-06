Цены на Новом рынке в Одессе: сколько стоят овощи, фрукты и мясо

Покупатель выбирает овощи на Новом рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Огурцы уже стоят 350 гривен за килограмм, сливки подорожали до 380, а выдержанная брынза — до 400 гривен. Но пока одни продукты на Новом рынке в Одессе бьют по кошельку, другие вскоре могут стать более доступными. Продавцы с началом холодного сезона ожидают подешевения популярных фруктов.



Журналисты Новини.LIVE побывали на Новом рынке и узнали, что подорожало, какие продукты могут подешеветь и что покупают одесситы.

Овощной ряд

На овощном ряду выбор немалый: от привычного картофеля и моркови до брокколи, баклажанов и различных сортов помидоров. Большинство овощей привозят из Измаила и его окрестностей. Цены на них пока держатся на одном уровне, а вот покупателей, как говорят на рынке, становится всё меньше. Предполагают, что одна из причин — частые воздушные тревоги.

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"Вот огурец подорожал, потому что уже стало холодать. Ну, как только похолодало, люди уже начали покупать больше мандаринов, хурмы — вот этот зимний ассортимент. А так, как покупают, так и покупают. Ну, конечно, не так много, как раньше", — говорит Екатерина.

Продавщица Екатерина о ценах на овощи и фрукты на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Кукуруза — 30 грн/шт.

Молодая капуста — 60 грн

Полевые помидоры — 40 грн

Помидоры "Микадо" — 100–150 грн

Помидоры черри на веточках — 300 грн

Огурцы — 170 грн

Огурцы "Родничок" — 350 грн

Морковь — 40 грн

Лук — 30 грн

Картофель — 30 грн

Зеленый перец — 60 грн

Красный перец — 80–100 грн

Цветная капуста — 50 грн

Брокколи — 80 грн

Кабачки — 50 грн

Баклажаны — 80 грн

Овощи на Новом рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Фруктовый ряд

На фруктовом ряду сейчас можно найти как местные яблоки, груши, сливы и малину, так и экзотические фрукты из разных уголков мира. Яблоки привозят из Винницкой и Житомирской областей, груши — из Черновицкой области, а виноград, мандарины и манго — из-за рубежа. Особенно охотно покупатели приобретают свежие яблоки и груши, ведь сейчас они только что сорваны с деревьев, сочные и сладкие. Популярностью пользуется и малина, сезон которой уже подходит к концу.

"И лимоны, и мандарины, и гранаты — я так думаю, что подешевеют. Потому что будут гранаты и из Сирии, и из Турции, и они будут конкурировать между собой, и цена будет немного ниже. А ещё же будет Азербайджан, то есть, допустим, хурма — это Азербайджан. Она немного подешевеет. Сейчас сезон только начался. Шарон немного подешевеет. Когда начнётся массовый урожай, цена немного снизится. А вот голубика вряд ли подешевеет. Я думаю, что она и останется по тысяче гривен", — объясняет продавщица Ирина.

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Продавщица Ирина об изменении цен на фрукты. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Яблоки — 50–60 грн/кг

Груши — 80–150 грн/кг

Айва — 120–150 грн/кг

Сливы — 50–150 грн/кг

Виноград "Молдова" — 100 грн/кг

Виноград турецкий — 150 грн/кг

Виноград импортный — 200 грн/кг

Авокадо обычное — 80 грн

Авокадо "Хас" — 120 грн

Манго обычное — 150 грн

Манго из Перу — 400–450 грн/шт.

Манго королевское — 450 грн

Киви обычное — 120–250 грн/кг

Киви "Голд" — 500 грн/кг

Киви зелено-желтое — 350 грн/кг

Инжир из Измаила — 500 грн/кг

Хурма — 150 грн/кг

Испанский шарон — 350 грн/кг

Мандарины — 120–200 грн/кг

Бананы — 100 грн/кг

Гранат — 250 грн/кг

Испанские лимоны — 150 грн/кг

Турецкие лимоны — 120 грн/кг

Испанские апельсины — 150 грн/кг

Апельсины турецкие — 120 грн/кг

Стоимость ягод:

Малина — 500–650 грн/кг

Клубника — 500 грн/кг

Голубика местная — 700 грн/кг

Голубика из Перу — 1000 грн/кг

Испанская голубика — 1200 грн/кг

Фрукты и ягоды на Новом рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Молочный ряд

За домашним творогом и брынзой чаще всего приходят по выходным, хотя и в будни покупатели бывают. Особенно охотно берут кисломолочный творог, который здесь готовят в печи. Среди прочего на прилавках есть несколько видов домашнего масла, моцарелла, сметана и свежие блины, которые выпекают каждое утро. Овечьи сыры привозят из Болградского района.

"Сливки немного подорожали: всё лето стоили 350, сейчас — 380. Сыр по той же цене. А майская брынза, вынутая из бочки, всё лето стоила 350, а сейчас она уже намного легче — за 400 гривен, потому что хранилась полгода в холодильной камере. Мы часто меняем рассол, платим за электроэнергию, и поэтому она сейчас стоит 400 гривен. И она намного дешевле, чем свежая", — объясняет продавщица Ольга.

Продавщица Ольга о ценах на молочную продукцию. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочных продуктов:

Сыр сулугуни — 350 грн/кг

Сыр с укропом, паприкой и перцем чили — 350 грн/кг

Сырные ниточки и палочки — 350 грн/кг

Молодая овечья брынза — 350 грн/кг

Выдержанная овечья брынза — 400 грн/кг

Коровья брынза — 360 грн/кг

Молодая козья брынза — 350 грн/кг

Моцарелла — 350 грн/кг

Сливочное масло — 500–550 грн/кг

Топленое масло — 400 грн/0,5 л

Жирный кисломолочный сыр — 240 грн/кг

Кисломолочный сыр из пряженого молока — 280 грн/кг

Кисломолочный сыр средней жирности — 180 грн/кг

Творог с пониженной жирностью — 160 грн/кг

Сливки — 380 грн/л

Жирная сметана — 250 грн/л

Сметана средней жирности — 160 грн/л

Молоко — 50 грн/л

Прочая продукция:

Домашние блины — 220 грн/кг

Кукурузный лаваш — 35 грн/упаковка (3 листа)

Кукурузно-пшеничный лаваш — 35 грн/упаковка (3 листа)

Молочная продукция на Новом рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд

На мясном ряду цены уже около двух месяцев держатся на одном уровне. Курицу привозят из Одесской области, а котлеты и колбаски изготавливают на собственном производстве. В будни покупатели чаще берут свежее мясо для повседневных блюд, а ближе к выходным — маринованную курицу, шашлык и колбаски для приготовления дома.

"Летом, когда было тепло, море, конечно, людей было меньше, потому что все были на отдыхе. А так как начался учебный год, покупателей стало больше", — комментирует продавщица Вита.

Продавщица Вита о спросе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость курицы:

Куриное филе — 220 грн/кг

Куриное бедро — 160 грн/кг

Бедро без кости и кожи — 240 грн/кг

Куриные крылышки — 110 грн/кг

Куриные голени — 110 грн/кг

Куриная четверть — 110 грн/кг

Целая курица — 125 грн/кг

Куриная печень — 150 грн/кг

Куриные сердечки — 145 грн/кг

Куриные желудки — 95 грн/кг

Куриные шеи — 59 грн/кг

Куриные кости для животных — 30 грн/кг

Стоимость маринованного мяса и полуфабрикатов:

Котлеты из свинины — 220 грн/кг

Копчености из свинины и курицы — 220 грн/кг

Колбаски из индейки и телятины — 250 грн/кг

Куриные колбаски с моцареллой — 250 грн/кг

Колбаски из свинины и курицы — 250 грн/кг

Маринованные куриные крылышки — 140 грн/кг

Маринованные куриные бедра — 140 грн/кг

Маринованные куриные ножки — 140 грн/кг

Свиные ребра — 270 грн/кг

Свиной шашлык — 270 грн/кг

Мясная продукция на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Копченая продукция

Домашняя колбаса, копченые ребрышки, запеченная свинина и сало с чесноком — на мясном ряду есть из чего выбрать. Все это готовят, привозят на рынок и продают по старым ценам. Говорят, пока их не меняют, хотя с торговлей сейчас непросто. Больше всего выручают постоянные покупатели, которые приходят за уже знакомыми вкусами.

"Чаще всего берут сало, биточки, почеревок, фаршированные шейки, рыбку. Все берут понемногу. Ничего не покупают по куску — только сало. Потому что сало — это самый ходовой товар. А в остальном люди берут понемногу. Людей очень мало, и те, кто остался здесь: приходят, берут до полкило", — отмечает продавщица Валентина.

Продавщица Валентина о копченой продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость копченой продукции:

Вареные колбасы ("Любительская", "Докторская" и другие) — 400 грн/кг

Сервелат из свинины и говядины — 450 грн/кг

Сырокопченые колбасы ("Украинская", "Краковская", салями со сладким перцем) — 700 грн/кг

Фаршированные куриные и индюшиные шейки — 350 грн/кг

Почеревина — 400 грн/кг

Запеченная и копченая свиная шея — 500 грн/кг

Запеченный и копченый биток — 500 грн/кг

Кострец — 400 грн/кг

Копченое сало с чесноком — 400 грн/кг

Соленое сало — 400 грн/кг

Куриные бедра и крылышки — 350 грн/кг

Язык — 370 грн/кг

Стоимость рыбной и другой продукции:

Рыбные котлеты — 450 грн/кг

Кровянка и печеночные изделия — 220 грн/кг

Сало на Новом рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Мед на Новом рынке

В этом году меда из разнотравья в изобилии, поэтому за трехлитровую банку просят даже меньше, чем в прошлом году. А вот мед белой акации подорожал, хотя покупатели чаще всего приходят именно за ним. Продавщица говорит, что более дешёвый мёд не означает худший — просто одних сортов в этом сезоне собрали больше, а других — меньше.

"Гречишный мед на этом прилавке — единственный мед, который не производят мой муж и наши пчелы. Это мед из Тернопольской области этого года. И вообще гречки в этом году в Украине очень мало. Но это даже не потому, что её мало сеяли. Просто в этом году гречка зацвела вместе с подсолнечником, и в основном весь мед получается смесью. Он напоминает гречку, но не так ярко выражен. Он такой — подсолнечник со вкусом гречки. Поэтому мы нашли, и у нас чистая гречиха стоит 400 гривен за пол-литровую баночку", — делится продавщица Елена.

Продавщица Елена о меде. Фото: Новини.LIVE

Стоимость меда:

Цветочный мед из разнотравья — 900 грн/3 л

Мед белой акации — 450 грн/0,5 л

Липовый мед — 300 грн/0,5 л

Гречишный мед — 400 грн/0,5 л

Стоимость продуктов пчеловодства:

Цветочная пыльца — 80 грн

Перга — 350 грн

Мед на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Одесситы всё чаще покупают только самое необходимое и стараются не тратить лишнего. Ведь впереди отопительный сезон, а вместе с ним — дополнительные расходы на коммунальные услуги. Хочется и свежего мяса, и фруктов, и чего-нибудь вкусненького к столу, но прежде всего нужно рассчитать деньги так, чтобы хватило на все необходимое.

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