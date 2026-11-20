Торговля на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Виноград по 180 гривен за килограмм вскоре может подорожать до 200, тогда как свинина, напротив, постепенно дешевеет. На Киевском рынке в Одессе уже ощущается приближение зимы: на прилавках становится все больше мандаринов, хурмы и гранатов, а цены на некоторые сезонные продукты растут. Между тем люди стараются экономить перед отопительным сезоном и праздниками.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Киевском рынке в Одессе и узнали, как изменились цены на овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочную продукцию и зелень.

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Фруктовый ряд

На фруктовых прилавках уже начался сезон мандаринов, которые постепенно становятся самым популярным товаром среди покупателей. Продавщица Оксана рассказывает, что сейчас продают преимущественно турецкие мандарины, а ближе к Новому году спрос на них ещё больше возрастёт. Появились также сладкие сирийские гранаты, хурма и различные сорта шарона. В то же время покупателей в будние дни стало меньше. По словам продавщицы, люди стараются экономить, ведь цены растут, а зарплаты остаются неизменными.

"Виноград дорожает. Те, что поступают из Турции, там немного завышают цену. Ну, пока держим 180, 200 будет в выходные — это я знаю точно. Его мало, плюс логистика, да и от качества зависит. Заказала на завтра, там закупка будет дороже. Завтра доторгую по 180, дальше будет 200. Ну, ещё вот возимся с молдавским виноградом — по 100 гривен торгуем", — говорит продавщица Оксана.

Продавщица Оксана о ценах на фрукты. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Мандарины (Турция) — 150–180 грн/кг

Апельсины (ЮАР) — 170 грн/кг

Апельсины (Турция) — 150 грн/кг

Лимоны (Турция) — 150 грн/кг

Грейпфруты — 150 грн/кг

Помело — 150 грн/кг

Гранат (Сирия) — 220 грн/кг

Хурма — 150–180 грн/кг

Шарон (Греция) — 180 грн/кг

Шарон (Испания) — 250 грн/кг

Виноград (Турция) — 180 грн/кг

Виноград (Молдова) — 100 грн/кг

Груши — 140 грн/кг

Сливы — 80 грн/кг

Бананы — 120 грн/кг

Киви обычное — 180 грн/кг

Киви королевское — 350 грн/кг

Киви желтое — 550 грн/кг

Манго — 500 грн

Авокадо — 120 грн

Ананас — 400 грн/шт.

Фрукты на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Овощной ряд

На овощных прилавках еще можно найти немало украинской продукции. В частности, из села Маяки в Одесской области. Цены на большинство овощей остаются практически неизменными, хотя некоторые позиции немного подорожали. В то же время покупателей стало заметно меньше. Сейчас люди чаще покупают сезонные продукты — морковь и свеклу.

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"Помидоры подорожали, потому что их уже мало, и огурцы тоже заканчиваются — цены растут. Сейчас ещё немного будет привозных турецких", — отмечает продавщица Людмила.

Продавщица Людмила о ценах на овощи. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Морковь — 40 грн/кг

Свекла — 35 грн/кг

Лук — 35 грн/кг

Капуста — 70 грн/кг

Баклажаны — 120 грн/кг

Огурцы — 170–200 грн/кг

Помидоры — 120 грн/кг

Помидоры черри — 200 грн/кг

Овощи на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд

В мясном ряду выбор немалый — от свежей говядины и свинины до домашней птицы, кроликов и перепелов. Продавщица Светлана рассказывает, что говядину привозят из Винницкой области, а свежую телятину поставляют ежедневно. Для тех, кто не хочет тратить время на подготовку мяса, есть уже замаринованные варианты — телятина, баранина, свинина и цыплята.

"Цены не выросли. На свинину цена снизилась. Была 250, 270, уже немного падает — 230, 220. Сало сейчас стоит 300–250 за килограмм. Сейчас покупателей почему-то стало чуть меньше, не знаю, почему, может, такой месяц, может, что-то еще», — говорит продавщица Светлана.

Продавщица Светлана о ценах на мясо. Фото: Новини.LIVE

Стоимость говядины и телятины:

Говядина — 380 грн/кг

Суповой набор — 250 грн/кг

Говяжья шейка — 300 грн/кг

Голяшка — 300 грн/кг

Стоимость свинины:

Свиная вырезка — 350 грн/кг

Свиная шейка — 300 грн/кг

Свинина (мякоть) — 250 грн/кг

Свиная лопатка — 230 грн/кг

Свиной чалагач — 300 грн/кг

Сало — 250–300 грн/кг

Стоимость птицы и другого мяса:

Курица — 180–200 грн/кг

Утка — 250 грн/кг

Перепел — 380 грн/кг

Крольчатина — 300 грн/кг

Индейка — 380 грн/кг

Стоимость субпродуктов:

Куриная печень — 180 грн/кг

Куриные желудки — 180 грн/кг

Стоимость маринованного мяса:

Телятина — 500 грн/кг

Баранина — 750 грн/кг

Свинина — 300 грн/кг

Цыплята — 300 грн/кг

Мясо на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Молочный ряд

В молочном ряду можно найти домашний творог различной жирности, сметану, сливки, брынзу, масло и свежее молоко. Продавщица Елизавета рассказывает, что вся продукция домашняя, её привозят из села Троицкое. В то же время покупателей в последнее время стало значительно меньше. Если раньше к вечеру почти всё раскупали, то теперь часть товара остаётся на прилавке. Несмотря на это, наибольшим спросом среди молочной продукции, по словам продавщицы, пользуется именно творог.

"Особенно подорожал творог. Вот жирный у нас был по 230, сейчас он немного подорожал — 240. И так же средний был по 180, сейчас уже стоит 200. Доставка, цены на бензин сильно растут. Это и за дорогу заплатить, и за бензин, и бабушке денег отдать на проживание в селе", — объясняет продавщица Елизавета.

Продавщица Елизавета о ценах на молочную продукцию. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочной продукции:

Творог кисломолочный жирный — 240 грн/кг

Кисломолочный творог средней жирности — 200 грн/кг

Кисломолочный творог обезжиренный — 150 грн/кг

Пряженный творог — 300 грн/кг

Молозиво — 300 грн/кг

Сливки — 420 грн/кг

Сметана — 230 грн/кг

Брынза — 350 грн/кг

Сливочное масло — 480 грн/кг

Молоко (1 л) — 50 грн

Молоко (1,5 л) — 75 грн

Молоко (2 л) — 100 грн

Молочная продукция на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Рыбный ряд

В рыбном ряду можно найти как свежезамороженную, так и соленую и копченую рыбу. Продавщица Татьяна рассказывает, что после длительного перерыва снова появилась ставрида, а среди покупателей популярна малосольная сельдь. В то же время с поставками рыбы сейчас не все гладко — из-за изменений в логистике некоторые виды долго не появлялись на прилавках. Черноморской рыбы почти нет, даже хамсу привозят замороженной из Грузии. Покупателей тоже стало меньше, ведь люди в первую очередь тратят деньги на коммунальные услуги и лекарства, а уже потом — на продукты.

"У кого как получается. Кто-то берет дешевую рыбку, она и полезна, и вкусна. Та же самая салака, если посмотреть в интернете, в ней, оказывается, омега-3, как и в скумбрии. Только эта — 480, а та — 140 гривен. То есть товар на любой вкус и кошелек", — рассказывает продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о спросе на рыбу. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы и морепродуктов:

Салака — 140 грн/кг

Глосса замороженная — 150 грн/кг

Балтийская сельдь — 170 грн/кг

Хамса — 220 грн/кг

Скумбрия — 480 грн/кг

Хек — 200–240 грн/кг

Рыбный набор для ухи — 140 грн/кг

Шпроты — 240 грн/кг

Рыба на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Зелень на рынке

На прилавках с зеленью можно найти всё для свежего салата — от укропа и петрушки до рукколы и кинзы. С наступлением похолодания покупателей стало немного меньше, однако спрос на сезонные продукты сохраняется. Особенно сейчас покупают имбирь и лимоны — люди запасаются витаминами на зиму. Среди товаров есть и зелень от местных производителей, в частности из Беляевки, Дальника, Надлиманского и других населенных пунктов Одесской области.

"Грибы подешевели на 10 гривен, а зелень — на 50. Было 250 за килограмм, сейчас 200 за килограмм", — комментирует продавщица Елена

Продавщица Елена о ценах на грибы и зелень. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени и грибов:

Руккола — 40 грн/100 г

Кинза — 40 грн/100 г

Укроп — 40 грн/100 г

Петрушка — 40 грн/100 г

Салатные листья — 200 грн/кг

Редис — 50 грн/кг

Грибы — 150 грн/кг

Перец — 200 грн/кг

Корень петрушки — 150 грн/кг

Имбирь — 250 грн/кг

Зелень на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Зимний ассортимент на Киевском рынке постепенно расширяется. На прилавках становится все больше мандаринов, хурмы и других сезонных фруктов, а в преддверии праздников хочется порадовать себя чем-нибудь вкусным. Однако одесситы не спешат наполнять пакеты покупками — чаще берут только самое необходимое, ведь часть доходов приходится откладывать на коммунальные услуги и другие расходы. Между тем цены на рынке меняются по-разному: свинина, грибы и салатные листья немного подешевели, зато молочная продукция, виноград и некоторые овощи подорожали. Продавцы замечают, что покупателей стало меньше, но надеются, что ближе к новогодним праздникам торговля оживится.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о ценах на одесском Привозе и изменениях стоимости продуктов в ноябре. Морковь и отдельные виды сала уже подорожали, тогда как мясо продавцы кое-где готовы отдавать дешевле из-за меньшего спроса.

Также Новини.LIVE писали о ценах на Новом рынке в Одессе и изменениях стоимости продуктов с наступлением холодов. Наиболее заметно подорожали огурцы, сливки и выдержанная брынза, тогда как цены на мясо и копчености в основном оставались стабильными.