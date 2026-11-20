Виноград дорожает, свинина дешевеет: цены на рынке Одессы
Виноград по 180 гривен за килограмм вскоре может подорожать до 200, тогда как свинина, напротив, постепенно дешевеет. На Киевском рынке в Одессе уже ощущается приближение зимы: на прилавках становится все больше мандаринов, хурмы и гранатов, а цены на некоторые сезонные продукты растут. Между тем люди стараются экономить перед отопительным сезоном и праздниками.
Журналисты Новини.LIVE побывали на Киевском рынке в Одессе и узнали, как изменились цены на овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочную продукцию и зелень.
Фруктовый ряд
На фруктовых прилавках уже начался сезон мандаринов, которые постепенно становятся самым популярным товаром среди покупателей. Продавщица Оксана рассказывает, что сейчас продают преимущественно турецкие мандарины, а ближе к Новому году спрос на них ещё больше возрастёт. Появились также сладкие сирийские гранаты, хурма и различные сорта шарона. В то же время покупателей в будние дни стало меньше. По словам продавщицы, люди стараются экономить, ведь цены растут, а зарплаты остаются неизменными.
"Виноград дорожает. Те, что поступают из Турции, там немного завышают цену. Ну, пока держим 180, 200 будет в выходные — это я знаю точно. Его мало, плюс логистика, да и от качества зависит. Заказала на завтра, там закупка будет дороже. Завтра доторгую по 180, дальше будет 200. Ну, ещё вот возимся с молдавским виноградом — по 100 гривен торгуем", — говорит продавщица Оксана.
Стоимость фруктов:
- Мандарины (Турция) — 150–180 грн/кг
- Апельсины (ЮАР) — 170 грн/кг
- Апельсины (Турция) — 150 грн/кг
- Лимоны (Турция) — 150 грн/кг
- Грейпфруты — 150 грн/кг
- Помело — 150 грн/кг
- Гранат (Сирия) — 220 грн/кг
- Хурма — 150–180 грн/кг
- Шарон (Греция) — 180 грн/кг
- Шарон (Испания) — 250 грн/кг
- Виноград (Турция) — 180 грн/кг
- Виноград (Молдова) — 100 грн/кг
- Груши — 140 грн/кг
- Сливы — 80 грн/кг
- Бананы — 120 грн/кг
- Киви обычное — 180 грн/кг
- Киви королевское — 350 грн/кг
- Киви желтое — 550 грн/кг
- Манго — 500 грн
- Авокадо — 120 грн
- Ананас — 400 грн/шт.
Овощной ряд
На овощных прилавках еще можно найти немало украинской продукции. В частности, из села Маяки в Одесской области. Цены на большинство овощей остаются практически неизменными, хотя некоторые позиции немного подорожали. В то же время покупателей стало заметно меньше. Сейчас люди чаще покупают сезонные продукты — морковь и свеклу.
"Помидоры подорожали, потому что их уже мало, и огурцы тоже заканчиваются — цены растут. Сейчас ещё немного будет привозных турецких", — отмечает продавщица Людмила.
Стоимость овощей:
- Морковь — 40 грн/кг
- Свекла — 35 грн/кг
- Лук — 35 грн/кг
- Капуста — 70 грн/кг
- Баклажаны — 120 грн/кг
- Огурцы — 170–200 грн/кг
- Помидоры — 120 грн/кг
- Помидоры черри — 200 грн/кг
Мясной ряд
В мясном ряду выбор немалый — от свежей говядины и свинины до домашней птицы, кроликов и перепелов. Продавщица Светлана рассказывает, что говядину привозят из Винницкой области, а свежую телятину поставляют ежедневно. Для тех, кто не хочет тратить время на подготовку мяса, есть уже замаринованные варианты — телятина, баранина, свинина и цыплята.
"Цены не выросли. На свинину цена снизилась. Была 250, 270, уже немного падает — 230, 220. Сало сейчас стоит 300–250 за килограмм. Сейчас покупателей почему-то стало чуть меньше, не знаю, почему, может, такой месяц, может, что-то еще», — говорит продавщица Светлана.
Стоимость говядины и телятины:
- Говядина — 380 грн/кг
- Суповой набор — 250 грн/кг
- Говяжья шейка — 300 грн/кг
- Голяшка — 300 грн/кг
Стоимость свинины:
- Свиная вырезка — 350 грн/кг
- Свиная шейка — 300 грн/кг
- Свинина (мякоть) — 250 грн/кг
- Свиная лопатка — 230 грн/кг
- Свиной чалагач — 300 грн/кг
- Сало — 250–300 грн/кг
Стоимость птицы и другого мяса:
- Курица — 180–200 грн/кг
- Утка — 250 грн/кг
- Перепел — 380 грн/кг
- Крольчатина — 300 грн/кг
- Индейка — 380 грн/кг
Стоимость субпродуктов:
- Куриная печень — 180 грн/кг
- Куриные желудки — 180 грн/кг
Стоимость маринованного мяса:
- Телятина — 500 грн/кг
- Баранина — 750 грн/кг
- Свинина — 300 грн/кг
- Цыплята — 300 грн/кг
Молочный ряд
В молочном ряду можно найти домашний творог различной жирности, сметану, сливки, брынзу, масло и свежее молоко. Продавщица Елизавета рассказывает, что вся продукция домашняя, её привозят из села Троицкое. В то же время покупателей в последнее время стало значительно меньше. Если раньше к вечеру почти всё раскупали, то теперь часть товара остаётся на прилавке. Несмотря на это, наибольшим спросом среди молочной продукции, по словам продавщицы, пользуется именно творог.
"Особенно подорожал творог. Вот жирный у нас был по 230, сейчас он немного подорожал — 240. И так же средний был по 180, сейчас уже стоит 200. Доставка, цены на бензин сильно растут. Это и за дорогу заплатить, и за бензин, и бабушке денег отдать на проживание в селе", — объясняет продавщица Елизавета.
Стоимость молочной продукции:
- Творог кисломолочный жирный — 240 грн/кг
- Кисломолочный творог средней жирности — 200 грн/кг
- Кисломолочный творог обезжиренный — 150 грн/кг
- Пряженный творог — 300 грн/кг
- Молозиво — 300 грн/кг
- Сливки — 420 грн/кг
- Сметана — 230 грн/кг
- Брынза — 350 грн/кг
- Сливочное масло — 480 грн/кг
- Молоко (1 л) — 50 грн
- Молоко (1,5 л) — 75 грн
- Молоко (2 л) — 100 грн
Рыбный ряд
В рыбном ряду можно найти как свежезамороженную, так и соленую и копченую рыбу. Продавщица Татьяна рассказывает, что после длительного перерыва снова появилась ставрида, а среди покупателей популярна малосольная сельдь. В то же время с поставками рыбы сейчас не все гладко — из-за изменений в логистике некоторые виды долго не появлялись на прилавках. Черноморской рыбы почти нет, даже хамсу привозят замороженной из Грузии. Покупателей тоже стало меньше, ведь люди в первую очередь тратят деньги на коммунальные услуги и лекарства, а уже потом — на продукты.
"У кого как получается. Кто-то берет дешевую рыбку, она и полезна, и вкусна. Та же самая салака, если посмотреть в интернете, в ней, оказывается, омега-3, как и в скумбрии. Только эта — 480, а та — 140 гривен. То есть товар на любой вкус и кошелек", — рассказывает продавщица Татьяна.
Стоимость рыбы и морепродуктов:
- Салака — 140 грн/кг
- Глосса замороженная — 150 грн/кг
- Балтийская сельдь — 170 грн/кг
- Хамса — 220 грн/кг
- Скумбрия — 480 грн/кг
- Хек — 200–240 грн/кг
- Рыбный набор для ухи — 140 грн/кг
- Шпроты — 240 грн/кг
Зелень на рынке
На прилавках с зеленью можно найти всё для свежего салата — от укропа и петрушки до рукколы и кинзы. С наступлением похолодания покупателей стало немного меньше, однако спрос на сезонные продукты сохраняется. Особенно сейчас покупают имбирь и лимоны — люди запасаются витаминами на зиму. Среди товаров есть и зелень от местных производителей, в частности из Беляевки, Дальника, Надлиманского и других населенных пунктов Одесской области.
"Грибы подешевели на 10 гривен, а зелень — на 50. Было 250 за килограмм, сейчас 200 за килограмм", — комментирует продавщица Елена
Стоимость зелени и грибов:
- Руккола — 40 грн/100 г
- Кинза — 40 грн/100 г
- Укроп — 40 грн/100 г
- Петрушка — 40 грн/100 г
- Салатные листья — 200 грн/кг
- Редис — 50 грн/кг
- Грибы — 150 грн/кг
- Перец — 200 грн/кг
- Корень петрушки — 150 грн/кг
- Имбирь — 250 грн/кг
Зимний ассортимент на Киевском рынке постепенно расширяется. На прилавках становится все больше мандаринов, хурмы и других сезонных фруктов, а в преддверии праздников хочется порадовать себя чем-нибудь вкусным. Однако одесситы не спешат наполнять пакеты покупками — чаще берут только самое необходимое, ведь часть доходов приходится откладывать на коммунальные услуги и другие расходы. Между тем цены на рынке меняются по-разному: свинина, грибы и салатные листья немного подешевели, зато молочная продукция, виноград и некоторые овощи подорожали. Продавцы замечают, что покупателей стало меньше, но надеются, что ближе к новогодним праздникам торговля оживится.
Ранее Новини.LIVE рассказывали о ценах на одесском Привозе и изменениях стоимости продуктов в ноябре. Морковь и отдельные виды сала уже подорожали, тогда как мясо продавцы кое-где готовы отдавать дешевле из-за меньшего спроса.
Также Новини.LIVE писали о ценах на Новом рынке в Одессе и изменениях стоимости продуктов с наступлением холодов. Наиболее заметно подорожали огурцы, сливки и выдержанная брынза, тогда как цены на мясо и копчености в основном оставались стабильными.