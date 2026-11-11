Цены на Привозе в Одессе сегодня: сколько стоят продукты

Покупатели выбирают товары на одесском Привозе. Фото: Новини.LIVE

Сало дорожает, покупателей становится меньше, а продавцы всё чаще готовы идти на уступки в цене. На одесском Привозе цены пока стабильны, но уже прогнозируется подорожание. Несмотря на холод и дожди, на прилавках в изобилии сезонных овощей, фруктов, зелени и мясных деликатесов.

Журналисты Новини.LIVE побывали на одесском Привозе и узнали, сколько сейчас стоят овощи, фрукты, зелень и мясо.

Реклама

Овощной ряд на Привозе

С наступлением холодов среди овощей растет спрос на борщовый набор: картофель, капусту, свеклу, морковь и лук. На прилавках преобладает урожай из Измаила и Маяков. Цены пока стабильны, хотя морковь уже подорожала с 30 до 35 гривен за килограмм. Продавцы, из-за роста стоимости топлива и доставки, не исключают повышения цен на овощи.

"Картошка в цене не подешевела и не подорожала. Но прогнозируют, что будет больше. Возможно, из-за погодных условий, возможно, доставка будет дороже. Мы надеемся, что цена останется прежней, и мы сможем позволить себе покупать такие овощи по более-менее доступной цене для покупателей", — говорит продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о подорожании на одесском Привозе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Капуста — 35 грн/кг

Лук — 30 грн/кг

Морковь — 35 грн/кг

Свекла — 30 грн/кг

Картофель — 25 грн/кг

Перец — 45 грн/кг

Цветная капуста — 40 грн/кг

Пекинская капуста — 35 грн/кг

Помидоры — 30–65 грн/кг

Красный перец — 70 грн/кг

Сельдерей — 80 грн/кг

Овощи на одесском Привозе. Фото: Новини.LIVE

Фруктовый ряд на Привозе

С началом сезона цитрусовых на рынке расширяется ассортимент фруктов. В продаже уже появились мандарины из Египта, а наряду с ними — яблоки разных сортов, груши, виноград и сливы. Продавцы стараются удерживать стоимость фруктов, хотя не исключают дальнейшего повышения цен.

Читайте также:

"На выходных часто приходят люди, а в середине недели, конечно, меньше. Не знаю, с чем это связано, но обычно покупают на неделю вперед. Сейчас у всех тяжелое положение. Выживаем, но всех ждем", — говорит продавщица Оксана.

Продавщица Оксана о спросе на одесском Привозе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Мандарины — 100 грн/кг

Груша «Пера» — 70 грн/кг

Груша — 60 грн/кг

Виноград "Молдова" — 70 грн/кг

Виноград "Кишмиш" — 90 грн/кг

Виноград мускатный — 80 грн/кг

Киви — 200 грн/кг

Слива — 70 грн/кг

Яблоки — 35 грн/кг

Фрукты на одесском Привозе. Фото: Новини.LIVE

Зелень на Привозе

Хотя на улице уже холодно и идет дождь, на одесском Привозе не недостает свежей зелени. Ее привозят из села Великий Дальник в Одесской области. Чаще всего покупатели берут укроп, петрушку, зеленый лук, редис и салаты. А ещё сейчас хорошо продаётся чеснок, ведь как раз идёт сезон его посадки. Правда, из-за холодной и дождливой погоды людей на рынке стало меньше, а часть покупателей отдаёт предпочтение супермаркетам.

"Пока что мы держим прежние цены, а дальше посмотрим. Вода подорожала, но пока мы держимся", — отмечает продавщица Инна.

Продавщица Инна о ценах на зелень. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени:

Укроп — 20 грн/пучок

Петрушка — 20 грн/пучок

Зеленый лук — 20 грн/пучок

Редис — 50 грн/пучок

Шпинат — 20 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Мята — 30 грн/пучок

Чеснок — 200 грн/кг

Стебли сельдерея — 150 грн/кг

Корень петрушки — 40 грн/пучок

Кинза — 30 грн/пучок

Салат айсберг — 200 грн/кг

Салат ромен — 200 грн/кг

Листовой салат (зеленый и фиолетовый) — 200 грн/кг

Зелень на одесском Привозе. Фото: Новини.LIVE

Рыбный ряд на Привозе

Уже начинается сезон засолки рыбы. Покупатели активно интересуются таранью, а на прилавках можно найти свежий улов из Дуная и озера Сасик. Среди предложений — живые карпы, караси, толстолобики, судаки и щуки. Кстати, у последних уже начинает появляться икра, которую в декабре можно будет засолить.

"Цены остались прежними. Только ассортимент стал шире, потому что стало прохладнее. У нас на первом плане — караси, они хорошо продаются, затем филе толстолоба. А уже там судачок — то по возможности, то по необходимости. А так рыбу всю раскупают. К вечеру прилавки у всех пустые", — рассказывает продавщица Екатерина.

Продавщица Екатерина о спросе на рыбу. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы на Привозе:

Карп — 250 грн/кг

Толстолобик — 150 грн/кг

Мелкий судак — 250 грн/кг

Судак от 1 кг — 300 грн/кг

Крупный судак — 350 грн/кг

Сом — 250 грн/кг

Щука — 250 грн/кг

Лобан (кефаль) — 200 грн/кг

Мелкий окунь — 100 грн/кг

Филе толстолобика — 250 грн/кг

Стейки толстолобика — 250 грн/кг

Тарань — 150 грн/кг

Живой карась — 150 грн/кu

Рыба на одесском Привозе. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд на Привозе

На одесском Привозе можно найти свинину на любой вкус и кошелек — от мяса для шашлыка и стейков до более бюджетных кусков для борща или холодца. Продавцы советуют выбирать шейку или биток для запекания, а голени — для наваристого бульона. Стоимость зависит не только от части туши, но и от спроса и количества покупателей.

"Наши цены меняются довольно часто. Если покупателей мало, то продаем дешевле, лишь бы только продать мясо свежим", — объясняет продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о ценах на мясном ряду. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины на Привозе:

Челогач — 240–250 грн/кг

Биток — 240–270 грн/кг

Свиная шейка — 260–270 грн/кг

Кострец — 200–220 грн/кг

Лопатка — 170–200 грн/кг

Задняя часть — 180 грн/кг

Голени — 100 грн/кг

Подчеревина — 220 грн/кг

Сало — 130–150 грн/кг

Толстое сало — 200 грн/кг

Мясные обрезки — 140–150 грн

Мясо на одесском Привозе. Фото: Новини.LIVE

Копченая продукция на Привозе

На мясном ряду продают и мясные деликатесы из разных уголков Украины — Хмельницкой, Винницкой областей, Вознесенска и не только. В ассортименте есть домашние колбасы, копчености, мясные рулеты и несколько видов сала. Последнее особенно актуально во время отключений электроэнергии, ведь в засоленном виде оно может храниться без холодильника. Но торговля стала менее оживленной.

"Раньше сало стоило 350, сейчас 400. Почему? Потому что солярка уже 110 гривен за литр. Всё дорожает. Нужно нанять людей, разделать, помыть, снять шкуру, закупить свиней. Раньше ты брал свинью по одной цене, а сейчас уже корма подорожали", — делится продавцом Дмитрий.

Продавец Дмитрий о ценах на копчёную продукцию. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мясной продукции:

Сыровяленый чёрный сервелат — 850 грн/кг

Зиньковская колбаса — 900 грн/кг

Черный сервелат — 500 грн/кг

Мясная солонина — 380 грн/кг

Сало "Зеленый дракон" — 600 грн/кг

Белое сало, обжаренное на соломе — 400 грн/кг

Подчеревина горячего копчения — 460 грн/кг

Запеченный мясной рулет — 480 грн/кг

Вареная колбаса — 350–380 грн/кг

Домашняя запеченная колбаса — 450–480 грн/кг

Языковой сальтисон — 400 грн/кг

Копченая продукция на одесском Привозе. Фото: Новини.LIVE

Поэтому на одесском Привозе ещё можно найти продукты на любой кошелёк, а кое-где и поторговаться. Продавцы говорят, что сами не заинтересованы в повышении цен, ведь покупателей и без того стало меньше. Одесситы же стараются покупать только самое необходимое. Пока что цены более-менее держатся, но с приходом зимы привычные покупки на Привозе могут более ощутимо ударить по кошелькам одесситов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о ценах на рынке "Черемушки" в Одессе и изменениях стоимости продуктов. Наиболее заметно подорожали огурцы и жирный творог, тогда как цены на часть зелени и мясной продукции оставались стабильными или снижались.

Также Новини.LIVE рассказывали о ценах на Киевском рынке в Одессе и изменениях стоимости продуктов осенью. Наиболее заметно подорожали помидоры, сало и отдельные виды рыбы, тогда как часть молочной и мясной продукции оставалась стабильной.