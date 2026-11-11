Ціни на Привозі в Одесі сьогодні: скільки коштують продукти

Покупці обирають товар на одеському Привозі. Фото: Новини.LIVE

Сало дорожчає, покупців меншає, а продавці все частіше готові поступатися в ціні. На одеському Привозі ціни поки стабільні, але вже прогнозують подорожчання. Попри холод і дощі, прилавки рясніють сезонними овочами, фруктами, зеленню та м’ясними делікатесами.

Журналісти Новини.LIVE побували на одеському Привозі і дізналися, скільки зараз коштують овочі, фрукти, зелень і м’ясо.

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Овочевий ряд на Привозі

З настанням холодів серед овочів зростає попит на борщовий набір: картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю. На прилавках переважно врожай з Ізмаїла та Маяків. Ціни поки що стабільні, хоча морква вже подорожчала з 30 до 35 гривень за кілограм. Продавці, через зростання вартості пального та доставки, не виключають підвищення цін на овочі.

"Картопелька в ціні не зменшилась, і не збільшилась. Але прогнозують, що буде побільше. Можливо, через погодні умови, можливо, доставка буде дорожча. Ми надіємося, що ціна буде також і ми дозволимо собі купувати такі овочі більш-менш по доступній ціні для покупців", — каже продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про подорожчання на одеському Привозі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

Капуста — 35 грн/кг

Цибуля — 30 грн/кг

Морква — 35 грн/кг

Буряк — 30 грн/кг

Картопля — 25 грн/кг

Перець — 45 грн/кг

Цвітна капуста — 40 грн/кг

Пекінська капуста — 35 грн/кг

Помідори — 30–65 грн/кг

Червоний перець — 70 грн/кг

Селера — 80 грн/кг

Овочі на одеському Привозі. Фото: Новини.LIVE

Фруктовий ряд на Привозі

Із початком сезону цитрусових на ринку розширюється асортимент фруктів. У продажу вже з’явилися мандарини з Єгипту, а поряд із ними — яблука різних сортів, груші, виноград та сливи. Продавці намагаються утримувати вартість фруктів, хоча не виключають подальшого підвищення цін.

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"На вихідних часто приходять люди, а серед тижня, звичайно, менше. Не знаю, з чим це зв'язано, але зазвичай беруть на тиждень вперед. Зараз скрутне становище у всіх. Виживаємо, але всіх чекаємо", — говорить продавчиня Оксана.

Продавчиня Оксана про попит на одеському Привозі. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

Мандарини — 100 грн/кг

Груша "Пера" — 70 грн/кг

Груша — 60 грн/кг

Виноград "Молдова" — 70 грн/кг

Виноград "Кишмиш" — 90 грн/кг

Виноград мускатний — 80 грн/кг

Ківі — 200 грн/кг

Слива — 70 грн/кг

Яблука — 35 грн/кг

Фрукти на одеському Привозі. Фото: Новини.LIVE

Зелень на Привозі

Хоч надворі вже холодно й дощить, на одеському Привозі не бракує свіжої зелені. Її привозять із села Великий Дальник на Одещині. Найчастіше покупці беруть кріп, петрушку, зелену цибулю, редиску та салати. А ще зараз добре продається часник, адже саме триває сезон його посадки. Щоправда, через холодну та дощову погоду людей на ринку поменшало, а частина покупців віддає перевагу супермаркетам.

"Ми тримаємо старі ціни поки, а далі буде видно. Вода подорожчала, а поки ми тримаємось", — зазначає продавчиня Інна.

Продавчиня Інна про ціни на зелень. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені:

Кріп — 20 грн/пучок

Петрушка — 20 грн/пучок

Зелена цибуля — 20 грн/пучок

Редиска — 50 грн/пучок

Шпинат — 20 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

М’ята — 30 грн/пучок

Часник — 200 грн/кг

Стебла селери — 150 грн/кг

Корінь петрушки — 40 грн/пучок

Кінза — 30 грн/пучок

Салат айсберг — 200 грн/кг

Салат ромен — 200 грн/кг

Листовий салат (зелений і фіолетовий) — 200 грн/кг

Зелень на одеському Привозі. Фото: Новини.LIVE

Рибний ряд на Привозі

Вже починається сезон засолювання риби. Покупці активно цікавляться таранню, а на прилавках можна знайти свіжий улов із Дунаю та озера Сасик. Серед пропозицій — живі коропи, карасі, товстолобики, судаки та щуки. До речі, в останніх уже починає з’являтися ікра, яку в грудні можна буде засолювати.

"Як були ціни, так і є. Тільки асортимент більший став, тому що стало прохлодніше. У нас на першому плані — це карасі, добре продаються, потім філе товстолоба. А вже там судачок, чи по можливості, чи по необхідності. А так розбирають рибку всю. До вечора пусті прилавки в усіх", — розповідає продавчиня Катерина.

Продавчиня Катерина про попит на рибу. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби на Привозі:

Короп — 250 грн/кг

Товстолобик — 150 грн/кг

Судак дрібний — 250 грн/кг

Судак від 1 кг — 300 грн/кг

Судак великий — 350 грн/кг

Сом — 250 грн/кг

Щука — 250 грн/кг

Лобан (кефаль) — 200 грн/кг

Окунь дрібний — 100 грн/кг

Філе товстолобика — 250 грн/кг

Стейки товстолобика — 250 грн/кг

Тарань — 150 грн/кг

Карась живий — 150 грн/кu

Риба на одеському Привозі. Фото: Новини.LIVE

М’ясний ряд на Привозі

На одеському Привозі можна знайти свинину на будь-який смак і гаманець — від м’яса для шашлику та стейків до бюджетніших шматків для борщу чи холодцю. Продавці радять обирати шийку або биток для запікання, а голяшки — для наваристого бульйону. Вартість залежить не лише від частини туші, а й від попиту та кількості покупців.

"Наші ціни змінюються досить часто. Як людей немає, то віддаємо подешевше, аби тільки продати його свіжим", — пояснює продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про ціни на м'ясному ряду. Фото: Новини.LIVE

Вартість свинини на Привозі:

Челогач — 240–250 грн/кг

Биток — 240–270 грн/кг

Свиняча шийка — 260–270 грн/кг

Кострець — 200–220 грн/кг

Лопатка — 170–200 грн/кг

Задня частина — 180 грн/кг

Голяшки — 100 грн/кг

Підчеревина — 220 грн/кг

Сало — 130–150 грн/кг

Товсте сало — 200 грн/кг

М’ясні обрізки — 140–150 грн

М'ясо на одеському Привозі. Фото: Новини.LIVE

Копчена продукція на Привозі

На м’ясному ряду продають і м’ясні делікатеси з різних куточків України — Хмельниччини, Вінниччини, Вознесенська і не тільки. В асортименті є домашні ковбаси, копченості, м’ясні рулети та кілька видів сала. Останнє особливо актуальне під час відключень електроенергії, адже в засоленому вигляді може зберігатися без холодильника. Але торгівля стала менш жвавою.

"Було сало 350, зараз 400. Чого? Тому що солярка уже 110 гривень за літр. Все дорожчає. Це треба найняти людей, пошмалити, помити, пошкурити, закупка свиней. Ти свиню брав раніше по одній ціні, зараз вже корма виросли в ціні", — ділиться продавець Дмитро.

Продавець Дмитро про ціни на копчену продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість м’ясної продукції:

Сиров’ялений чорний сервелат — 850 грн/кг

Зіньківська ковбаса — 900 грн/кг

Чорний сервелат — 500 грн/кг

М’ясна солонина — 380 грн/кг

Сало "Зелений дракон" — 600 грн/кг

Біле сало, смалене соломою — 400 грн/кг

Підчеревина гарячого копчення — 460 грн/кг

Запечений м’ясний рулет — 480 грн/кг

Варена ковбаса — 350–380 грн/кг

Домашня запечена ковбаса — 450–480 грн/кг

Язиковий сальтисон — 400 грн/кг

Копчена продукція на одеському Привозі. Фото: Новини.LIVE

Тож на одеському Привозі ще можна знайти продукти на різний гаманець, а подекуди й поторгуватися. Продавці кажуть, що самі не зацікавлені підвищувати ціни, адже покупців і без того поменшало. Одесити ж намагаються купувати лише найнеобхідніше. Поки що ціни більш-менш тримаються, але з приходом зими звичні покупки на Привозі можуть відчутніше вдарити по гаманцях одеситів.

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