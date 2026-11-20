Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области в субботу, 21 ноября, сохранится теплая погода без значительных осадков. Однако уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют изменение погодных условий. К региону приблизится циклон, который принесет сильные дожди, порывистый ветер и значительное волнение на море. После этого температура будет постепенно снижаться, а в конце недели возможны заморозки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей и Украинский гидрометеорологический центр.

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Украинский гидрометцентр прогнозирует постепенное понижение температуры в Одессе с 20 по 25 ноября. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Погода в Одессе 21 ноября

По прогнозу синоптиков, завтра в Одессе ожидается переменная облачность без значительных осадков. Температура воздуха ночью составит +7…+9 °C, а днем повысится до +12…+14 °C.

Ветер западный, 7–12 м/с. Несмотря на облачность, день будет относительно тёплым для второй половины ноября. Осадков в городе не прогнозируется.

Погода в Одесской области 21 ноября

В Одесской области также будет преобладать переменная облачность. Существенных осадков синоптики не ожидают. Ночью температура воздуха составит +4…+9 °C, а днем прогреется до +12…+17 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. На автодорогах области прогнозируется хорошая видимость. Вдоль морского побережья ночью ожидается +7…+12 °C, днем +10…+15 °C. Температура морской воды составит +10…+11 °C. Ветер будет юго-западным, днем сменится на северо-западный, 6–11 м/с.

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В то же время синоптики предупредили об умеренном волнении моря ночью 21 ноября. В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый. Днем волнение ослабнет до легкого, а уровень моря останется безопасным.

Погода в ближайшие дни

В воскресенье, 22 ноября, в Одессе начнётся постепенное похолодание. Согласно прогнозному графику Украинского гидрометцентра, температура воздуха ночью составит около 0 °C, а днём +4 °C. Существенных осадков не ожидается.

В понедельник, 23 ноября, к Одесской области приблизится циклон. Синоптики прогнозируют дожди, местами значительные, которые будут сопровождаться порывистым ветром. На море ожидается значительное волнение. В Одессе температура ночью и днем составит около +1 °C.

Во вторник, 24 ноября, похолодание продолжится. Согласно прогнозу, температура в Одессе составит около 0 °C в течение суток, возможен снег.

В среду, 25 ноября, температура ночью опустится примерно до −2 °C, а днем составит −1 °C. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

Новини.LIVE сообщали, что в Одессе открыли девятиэтажный мурал с Нептуном в честь Военно-морских сил Украины. Роспись появилась на фасаде отеля "Черное море". Художник Александр Корбан работал над ней около трех недель. Во время открытия также была погашена благотворительная почтовая марка и объявлен сбор двух миллионов гривен в поддержку военных моряков.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что сегодня в Одессе наблюдалась непогода. Сильный ветер повалил деревья и травмировал людей. Спасатели сообщили о трех пострадавших. Двух женщин медики забрали еще до прибытия сотрудников ГСЧС, а третьего пострадавшего спасатели перенесли на носилках к медикам. Также есть поврежденные автомобили, которые придавило деревьями.