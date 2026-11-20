На фасаді готелю "Чорне море" в Одесі відкрили мурал із Нептуном та українським тризубом на честь ВМС ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 20 листопада, відкрили масштабний мурал "Вірність. Мужність. Сила", присвячений українським військовим морякам. На фасаді готелю "Чорне море" зобразили Нептуна, який символізує не лише морську стихію, а й українську зброю. Під час відкриття також оголосили благодійний збір на підтримку ВМС ЗСУ.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Мурал на честь військових моряків

Стінопис займає фасад дев'ятиповерхової будівлі готелю "Чорне море" в центрі Одеси. На ньому художник Олександр Корбан зобразив Нептуна серед бурхливих морських хвиль із тризубом у руках. Поруч розмістив великий герб України. Мурал виконаний у синіх і блакитних відтінках, а його орієнтовні розміри становлять 15 на 40 метрів.

Художник Олександр Корбан створив стінопис із Нептуном та українським тризубом на будівлі готелю "Чорне море". Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Над створенням роботи художник працював близько трьох тижнів. Ініціатором проєкту став благодійний фонд "Сучасна Україна" за підтримки Одеської ОВА та командування Військово-Морських Сил ЗСУ.

Стінопис у синіх відтінках займає дев'ять поверхів будівлі в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Під час відкриття командувач ВМС Олексій Неїжпапа пояснив, що образ Нептуна має для українських моряків особливе значення. Це не лише міфологічний володар морів, а й назва українських протикорабельних ракет, які військові використовують проти російських загарбників. Саме такими ракетами українські захисники знищили крейсер "Москва".

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"На муралі зображений морський символ Нептун. Але для України це також символ нашої зброї. Це ракети "Нептун", які знищили крейсер "Москва" та багато інших цілей. У перші дні повномасштабної агресії вони допомогли стримати ворога й не дали йому дійти до Одеси", — розповів Олексій Неїжпапа.

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа та інші учасники заходу під час урочистого відкриття муралу в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Командувач наголосив, що за військовими успіхами стоять насамперед люди. Він згадав моряків, які захищають Україну ще з 2014 року, та подякував усім, хто долучився до створення стінопису.

"Але це не тільки зброя. Це люди, це офіцери, старшини, сержанти, це чоловіки та жінки. Це великий колектив Військово-Морських Сил, які разом із цією зброєю роблять свою справу щодня. І будуть робити це до самого кінця", — зазначив Олексій Неїжпапа.

На муралі "Вірність. Мужність. Сила" зобразили міфологічного Нептуна серед бурхливих морських хвиль. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Благодійний збір для ВМС

Президент благодійного фонду "Сучасна Україна" Володимир Гавриш розповів, що організація започаткувала створення патріотичних муралів після початку повномасштабного вторгнення. Одеську роботу присвятили військовим морякам, які захищають країну на морі. За його словами, стінопис має стати не лише символом вдячності захисникам, а й новим артоб'єктом міста.

"Мурал — це не тільки культурна складова, це символ Військово-Морських Сил. Я вважаю, що це символічний мурал для Одеси, тому що тут поєднані Нептун, готель "Чорне море" і Військово-Морські Сили, які виборюють перемогу на морі", — сказав Володимир Гавриш.

Президент благодійного фонду "Сучасна Україна" Володимир Гавриш. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Під час відкриття організатори провели урочисте погашення благодійної поштової марки, створеної за мотивами муралу. Також підготували лімітовані принти. Марки з підписами художника Олександра Корбана та командувача ВМС Олексія Неїжпапи планують передавати за благодійні внески.

На фасаді готелю "Чорне море" в Одесі відкрили масштабний мурал на честь Військово-Морських Сил України. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Фонд оголосив збір на два мільйони гривень на підтримку військових моряків. Володимир Гавриш зазначив, що кожен охочий зможе долучитися до допомоги, зокрема через придбання благодійних принтів.

"Сьогодні ми погасили марку, випустили принти, які будуть лімітованими. За донат можна буде їх придбати й тим самим зробити свій внесок у підтримку Військово-Морських Сил України. Неважливо, одна гривня, десять чи тисяча гривень, головне — бути поряд із нашими захисниками", — наголосив Володимир Гавриш.

За словами президента фонду, загалом організація вже надала допомоги на понад 300 мільйонів гривень і продовжує підтримувати українських військових.

Біля муралу "Вірність. Мужність. Сила" встановили табличку з назвою роботи, ім'ям художника та інформацією про організаторів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі створили мурал із козаком Мамаєм. Стінопис з'явився під Тещиним мостом за ініціативи художника Сергія Брильова. Він став частиною проєкту "Стінописи Опору", присвяченого українським захисникам. Через мистецтво автори нагадують одеситам про військових, які протистоять російським загарбникам.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Одесі провели благодійний напівмарафон на підтримку військових. Учасники долали дистанції від 100 метрів до 21 кілометра, а до забігу долучилися ветерани та військовослужбовці Сил спеціальних операцій. Під час заходу збирали кошти на протезування українських захисників у центрі Superhumans.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі пройшла масштабна хода на підтримку військовополонених і зниклих безвісти. У День Державного Прапора учасники пронесли центральними вулицями два 100-метрові полотнища: синьо-жовтий стяг та Прапор Надії.