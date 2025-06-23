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Головна Одеса Одеський Мамай — містянам нагадали про захисників

Одеський Мамай — містянам нагадали про захисників

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 14:15
В Одесі створили мурал із козаком Мамаєм - стінописи опору
Мурал із казаком Мамаєм в Одесі. Фото: скриншот із відео Veterans HUB ODESA.
Ключові моменти Новий мурал Що відомо про картину "Одеський мамай"

В Одесі створили мурал із легендарним козаком Мамаєм. Витвір став черговим елементом серії графіті "Стінописи Опору" та має на меті нагадати містянам, що в них є захисники, які чинять спротив агресору.

Про це повідомляє Veterans HUB ODESA.

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Новий мурал

"Одеський Мамай" створюється під Тещиним мостом з ініціативи українського художника Сергія Брильова. На малюнку зображено козака Мамая, побратими якого щойно вбили тризубом російського Левіафана. Герой картини курить люльку та тримає в руках скрипку, яка символізує єврейську громаду, що проживає в нашому місті. Новий об'єкт стріт-арту змалював львівський майстер Михайло Скоп.

"Мамай є сакральним образом українського захисника. Коло нього є багато тіней козаків, які долають московського Левіафана. Вони це роблять тризубом та одеським якорем, тому що символи — це зброя. На грудях у нього перлинка, тому що Одеса — це перлина біля моря. Козаки —це повстанці, це є опір, і дух козацтва це те що зараз панує в русі опору",— каже художник Михайло Скоп.

Що відомо про картину "Одеський мамай"

"Одеський Мамай" — картина Дмитра Літвінова, яка стала легендою української Одеси. Її написали до одного з перших "Вишиванкових фестивалей". Однак у 2009 році малюнок викрали та як трофей демонстрували в офісах російських екстремістських партій. Іще через деякий час витвір було повернено, але в сплюндрованому і порізаному стані. Згодом полотно відновили і нині воно зберігається в офісі Veterans HUB ODESA.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про новий образ пам'ятника Дюку, який створили в Одесі. А також про те, що в Одесі активісти вимагають прибрати мурал із Пушкіним.

Одеса мурал Новини Одеси козак малюнки
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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