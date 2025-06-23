Масове відключення води в Одесі - які адреси та коли відновлять постачання (від Інфоксводоканалу)

Вода у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 червня, в Одесі відключили воду сотням абонентів через заплановані ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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В кого немає води

Через проведення ремонтних робіт води сьогодні немає за такими адресами:

До 14:00 водопостачання буде відсутнє:

вул. Гаванна — частково;

вул. Ланжеронівська — частково;

вул. Дерибасівська — частково;

вул. Сім'ї Глодан — усі будинки;

вул. Князя Ярослава Мудрого — усі будинки;

вул. Академіка Корольова — усі будинки;

вул. Євгена Чикаленка — усі будинки.

До 15:00 води не буде:

с. Нерубайське — усі будинки;

с. Усатове — частково;

с. Велика Балка — усі будинки.

До 20:00 без води будуть жителі:

смт. Чорноморське — усі будинки;

с. Нова Дофинівка — усі будинки;

с. Вапнярка — усі будинки.

Відключення води в Одесі. Фото: скриншот з сайту Інфоксводоканалу

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.