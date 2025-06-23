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Головна Одеса Одесити сьогодні будуть без води — які адреси відключень

Одесити сьогодні будуть без води — які адреси відключень

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Дата публікації: 23 червня 2025 11:55
Масове відключення води в Одесі - які адреси та коли відновлять постачання (від Інфоксводоканалу)
Вода у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти В кого немає води Адреси бюветів в Одесі

Сьогодні, 23 червня, в Одесі відключили воду сотням абонентів через заплановані ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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В кого немає води

Через проведення ремонтних робіт води сьогодні немає за такими адресами:

До 14:00 водопостачання буде відсутнє:

  • вул. Гаванна — частково; 
  • вул. Ланжеронівська — частково; 
  • вул. Дерибасівська — частково; 
  • вул. Сім'ї Глодан — усі будинки;
  • вул. Князя Ярослава Мудрого — усі будинки;
  • вул. Академіка Корольова — усі будинки;
  • вул. Євгена Чикаленка — усі будинки.

До 15:00 води не буде: 

  • с. Нерубайське — усі будинки;
  • с. Усатове — частково;
  • с. Велика Балка — усі будинки.

До 20:00 без води будуть жителі: 

  • смт. Чорноморське — усі будинки;
  • с. Нова Дофинівка — усі будинки;
  • с. Вапнярка — усі будинки.
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Відключення води в Одесі. Фото: скриншот з сайту Інфоксводоканалу

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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