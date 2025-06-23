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Главная Одесса Одесситы сегодня будут без воды — какие адреса отключений

Одесситы сегодня будут без воды — какие адреса отключений

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Дата публикации 23 июня 2025 11:55
Массовое отключение воды в Одессе - какие адреса и когда возобновят поставки (от Инфоксводоканала)
Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти У кого нет воды Адреса бюветов в Одессе

Сегодня, 23 июня, в Одессе отключили воду сотням абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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У кого нет воды

Из-за проведения ремонтных работ воды сегодня нет по следующим адресам:

До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Гаванная — частично;
  • ул. Ланжероновская — частично;
  • ул. Дерибасовская — частично;
  • ул. Семьи Глодан — все дома;
  • ул. Князя Ярослава Мудрого — все дома;
  • ул. Академика Королева — все дома;
  • ул. Евгения Чикаленко — все дома.

До 15:00 воды не будет:

  • с. Нерубайское — все дома;
  • с. Усатово — частично;
  • с. Большая Балка — все дома.

До 20:00 без воды будут жители:

  • пгт. Черноморское — все дома;
  • с. Новая Дофиновка — все дома;
  • с. Вапнярка — все дома.
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Отключение воды в Одессе. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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