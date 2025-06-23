Массовое отключение воды в Одессе - какие адреса и когда возобновят поставки (от Инфоксводоканала)

Одесситы сегодня будут без воды — какие адреса отключений
Сегодня, 23 июня, в Одессе отключили воду сотням абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
У кого нет воды
Из-за проведения ремонтных работ воды сегодня нет по следующим адресам:
До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Гаванная — частично;
- ул. Ланжероновская — частично;
- ул. Дерибасовская — частично;
- ул. Семьи Глодан — все дома;
- ул. Князя Ярослава Мудрого — все дома;
- ул. Академика Королева — все дома;
- ул. Евгения Чикаленко — все дома.
До 15:00 воды не будет:
- с. Нерубайское — все дома;
- с. Усатово — частично;
- с. Большая Балка — все дома.
До 20:00 без воды будут жители:
- пгт. Черноморское — все дома;
- с. Новая Дофиновка — все дома;
- с. Вапнярка — все дома.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.
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