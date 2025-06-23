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Главная Одесса Одесский Мамай — горожанам напомнили о защитниках

Одесский Мамай — горожанам напомнили о защитниках

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 14:15
В Одессе создали мурал с казаком Мамаем - стенописи сопротивления
Мурал с казаком Мамаем в Одессе. Фото: скриншот из видео Veterans HUB ODESA.
Ключові моменти Новый мурал Что известно о картине "Одесский мамай"

В Одессе создали мурал с легендарным казаком Мамаем. Произведение стало очередным элементом серии граффити "Стенописи Сопротивления" и должно напомнить горожанам, о том, что у них есть защитники, которые борятся с агрессором.

Об этом сообщает Veterans HUB ODESA.

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Новый мурал

"Одесский Мамай" создается под Тещиным мостом по инициативе украинского художника Сергея Брилева. На рисунке изображен казак Мамай, собратья которого только что убили трезубцем российского Левиафана. Герой картины курит трубку и держит в руках скрипку, которая символизирует еврейскую общину, проживающую в нашем городе. Новый объект стрит-арта написал львовский мастер Михаил Скоп.

"Мамай является сакральным образом украинского защитника. Вокруг него много теней казаков, которые преодолевают московского Левиафана. Они это делают трезубцем и одесским якорем, потому что символы — это оружие. На груди у него жемчужинка, потому что Одесса — это жемчужина у моря. Казаки — это повстанцы, это сопротивление, и дух казачества это то, что сейчас царит в движении сопротивления",— говорит художник Михаил Скоп.

Что известно о картине "Одесский мамай"

"Одесский Мамай" — картина Дмитрия Литвинова, которая стала легендой украинской Одессы. Её написали к одному из первых "Вышиванковых фестивалей". Однако в 2009 году рисунок похитили и как трофей демонстрировали в офисах российских экстремистских партий. Еще через некоторое время произведение было возвращено, но в порезанном состоянии. Впоследствии полотно восстановили и сейчас оно хранится в офисе Veterans HUB ODESA.

Напомним, недавно мы писали о новом образе памятника Дюку, который создали в Одессе. А также о том, что в Одессе активисты требуют убрать мурал с Пушкиным.

Одесса мурал Новости Одессы козак рисунки
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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