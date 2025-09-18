Відео
Україна
Головна Одеса Забіг за військових — в Одесі збирали кошти для воїнів

Забіг за військових — в Одесі збирали кошти для воїнів

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 18:35
Напівмарафон в Одесі: спорт і Сили спецоперацій
Учасники напівмарафону біля оперного театру. Фото: пресслужба Центру рекрутингу ССО

Одеса стала ареною II SEASIDE Independence Half Marathon. Бігуни долали дистанції від 100 метрів до напівмарафону, а поруч розташувалася локація Сил спеціальних операцій. Учасники підтримували ветеранів і збирали кошти на протезування військових.

Про це повідомили в пресслужбі Центру рекрутингу ССО.

Читайте також:

Пробіг за героїв

Старт пробігів відбувся на Приморському бульварі, маршрут пролягав історичним центром, затишними вуличками, зеленими парками та біля Оперного театру. Дистанції на вибір: 21 км для досвідчених спортсменів, 10 і 5 км для інших, а також дитячий забіг, ветеранська хода, заїзд на колісних кріслах і благодійний кілометр.

"До учасників з України долучилися спортсмени з Франції, Німеччини, Румунії, Швейцарії та Молдови. Багато ветеранів ЗСУ долали дистанції разом із усіма. Це був дуже теплий і до сліз зворушливий момент", — розповіла співзасновниця марафону Ольга Волобуєва.

Забіг за героїв
Учасники марафону з прапором. Фото: пресслужба Центру рекрутингу ССО

Марафон також став частиною збору коштів на протезування військових у центрі SuperHumans, який відкриють наприкінці року. Військові 73-го центру ССО брали участь у різних дистанціях.

"Отримав справжнє задоволення від святкової атмосфери. Коли бачиш красиве мирне місто і багато дітей на вулицях, розумієш, заради кого боремося", — сказав оператор-розвідник із позивним "Мішель".

Забіг за героїв
Локація на якій показували дрони. Фото: пресслужба Центру рекрутингу ССО

На старті працювала локація ССО, де демонстрували розвідувальні та FPV дрони, водолазний костюм та амуніцію для водних операцій. Всі охочі могли отримати інформацію про умови служби, навчання мобілізованих та переведення в ССО. Після марафону можна було звернутися до центрів "ССО рекрутинг" або на "гарячу лінію" для подальшої консультації.

"Марафон — унікальна можливість поспілкуватися з нашими людьми та зацікавленими кандидатами. Багато з тих, хто цікавився минулого разу, вже пройшли відбір і підготовку у 73-му центрі", — зазначив рекрутер 73-го центру із позивним "Плай".

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі бізнес допомагає відновлювати місто після обстрілів. Також ми повідомляли, що Гетьманцев пояснив куди йдуть гроші, які надають Україні.

Одеса армія Одеська область ветерани Новини Одеси марафон
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
