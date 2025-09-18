Полумарафон в Одессе: спорт и Силы спецопераций

Участники полумарафона возле оперного театра. Фото: пресс-служба Центра рекрутинга ССО

Одесса стала ареной II SEASIDE Independence Half Marathon. Бегуны преодолевали дистанции от 100 метров до полумарафона, а рядом расположилась локация Сил специальных операций. Участники поддерживали ветеранов и собирали средства на протезирование военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра рекрутинга ССО.

Реклама

Читайте также:

Пробег за героев

Старт пробегов состоялся на Приморском бульваре, маршрут пролегал по историческому центру, уютным улочкам, зеленым паркам и возле Оперного театра. Дистанции на выбор: 21 км для опытных спортсменов, 10 и 5 км для остальных, а также детский забег, ветеранское шествие, заезд на колесных креслах и благотворительный километр.

"К участникам из Украины присоединились спортсмены из Франции, Германии, Румынии, Швейцарии и Молдовы. Многие ветераны ВСУ преодолевали дистанции вместе со всеми. Это был очень теплый и до слез трогательный момент",— рассказала соучредитель марафона Ольга Волобуева.

Участники марафона с флагом. Фото: пресс-служба Центра рекрутинга ССО

Марафон также стал частью сбора средств на протезирование военных в центре SuperHumans, который откроют в конце года. Военные 73-го центра ССО участвовали в различных дистанциях.

"Получил настоящее удовольствие от праздничной атмосферы. Когда видишь красивый мирный город и много детей на улицах, понимаешь, ради кого боремся", — сказал оператор-разведчик с позывным "Мишель".

Локация на которой показывали дроны. Фото: пресс-служба Центра рекрутинга ССО

На старте работала локация ССО, где демонстрировали разведывательные и FPV дроны, водолазный костюм и амуницию для водных операций. Все желающие могли получить информацию об условиях службы, обучение мобилизованных и перевод в ССО. После марафона можно было обратиться в центры "ССО рекрутинг" или на "горячую линию" для дальнейшей консультации.

"Марафон - уникальная возможность пообщаться с нашими людьми и заинтересованными кандидатами. Многие из тех, кто интересовался в прошлый раз, уже прошли отбор и подготовку в 73-м центре", — отметил рекрутер 73-го центра с позывным "Плай".

Напомним, мы писали, что в Одессе бизнес помогает восстанавливать город после обстрелов. Также мы сообщали, что Гетманцев объяснил куда идут деньги, которые предоставляют Украине.