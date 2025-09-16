Видео
Главная Одесса Одесса оживает — как город восстанавливает музеи и старые дома

Одесса оживает — как город восстанавливает музеи и старые дома

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 18:59
Восстановление Одессы: музеи и старые дома под защитой громады
Мерч, благодаря которому отстроят музей

Одесса, которая пережила разрушения во время войны, готовится к восстановлению культурного наследия. Местные жители и бизнес запускают проекты, чтобы сохранить музеи, театры и исторические дома. Инициативы уже собирают средства на ремонт Археологического музея и поддержку старых зданий. Восстановление должно стать не только техническим делом, а символом сохранения духа города.

Об этом сообщили в пресс-службе магазина "Обжора".

Читайте также:

Город вдохновения

Город, который вдохновляет художников, селебрити и жителей, получил первый мощный импульс для восстановления. Святослав Вакарчук называет Одессу "городом колорита и культуры", MONATIK — "поэтессой и магнитом", а клипмейкер Таня Муиньо — "самым любимым городом на планете". Для одесситов это город воспоминаний, прогулок по Приморскому бульвару и смеха во двориках.

Однако война нанесла городу серьезные удары: пострадали Оперный театр, филармония, Воронцовский дворец, Археологический музей и десятки исторических зданий.

"Капитального ремонта музей не видел с середины ХХ века, а война вызвала еще больше трещин и обрушений", — говорит директор Археологического музея Игорь Пиструил.

Одеса. Віновлення будинків
Футболки, которые продают для сбора средств. Фото: пресс-служба магазина "Обжора"

Проекты для восстановления

Восстанавливать Одессу помогает местный бизнес. Сеть супермаркетов "Обжора" запустила проект "Відбудовую Одессу!", выпустив креативный мерч в коллаборации с одесскими дизайнерами Braty. Все средства пойдут на ремонт музея: новые окна, укрепление стен и потолков. По словам маркетолога Юлии Лядовой, "это инвестиция не только в бизнес, но и в память города".

Архитекторы и историки отмечают, что сохранение фасадов, арок и балконов - это сохранение характера Одессы.

"Без них город превращается в обычный населенный пункт, а Одесса — это дух, атмосфера и история",— объясняет Юлия Лядова.

Город готовится не только к техническому ремонту, но и к культурному возрождению: восстановление музеев, театров и двориков поможет будущим поколениям почувствовать неповторимый колорит Одессы. И каждый может приобщиться к этому процессу — даже купив мерч или поддержав музей финансово.

Напомним, мы писали, что в Одессе отстроят дом, в который попал "шахед". Также мы сообщали, что Дания выделила средства на восстановление Украины.

