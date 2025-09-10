Видео
Одесса В Одессе дом, стену которого пробил дрон, отремонтируют — когда

В Одессе дом, стену которого пробил дрон, отремонтируют — когда

ru
Дата публикации 10 сентября 2025 14:13
Ремонт дома на Среднефонтанской после атаки дрона
Дом, в который попал российский дрон. Фото: Новини.LIVE

В Одессе начнут восстановительные работы в доме, в который попал "Шахед" в ночь на 7 сентября. Также на месте работают все соответствующие службы, чтобы как можно скорее вернуть коммуникации жителям.

Об этом сообщил председатель Приморской районной государственной администрации Марат Королев.

Читайте также:

Что планируют сделать

По словам Марата Королева, работы по ликвидации повреждения в доме, который пострадал в результате российского удара в ночь на воскресенье, 7 сентября, стартуют в ближайшие дни. На месте работают и специалисты газовой службы, которые проводят все необходимые процедуры для восстановления газоснабжения.

"В ближайшие дни полностью будет закрыта эта дыра, этот портал. Затем закажем проект, потом экспертиза, потом финансирование на восстановление этого дома", — сказал председатель РГА.

Что произошло с домом

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Одессу ударными дронами. Один из "Шахедов" попал в многоквартирный дом. Пострадали три человека. В результате атаки полностью разрушено жилье подростка одного из местных лицеев. Дрон попал в его комнату.

Напомним, мы писали о том, что ночью россияне атаковали юг Одесской области. Также под ударом оказалась гражданская инфраструктура в Винницкой области.

Одесса Одесская область Новости Одессы дроны атака БпЛА
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
