Ремонт дома на Среднефонтанской после атаки дрона

В Одессе начнут восстановительные работы в доме, в который попал "Шахед" в ночь на 7 сентября. Также на месте работают все соответствующие службы, чтобы как можно скорее вернуть коммуникации жителям.

Об этом сообщил председатель Приморской районной государственной администрации Марат Королев.

Что планируют сделать

По словам Марата Королева, работы по ликвидации повреждения в доме, который пострадал в результате российского удара в ночь на воскресенье, 7 сентября, стартуют в ближайшие дни. На месте работают и специалисты газовой службы, которые проводят все необходимые процедуры для восстановления газоснабжения.

"В ближайшие дни полностью будет закрыта эта дыра, этот портал. Затем закажем проект, потом экспертиза, потом финансирование на восстановление этого дома", — сказал председатель РГА.

Что произошло с домом

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Одессу ударными дронами. Один из "Шахедов" попал в многоквартирный дом. Пострадали три человека. В результате атаки полностью разрушено жилье подростка одного из местных лицеев. Дрон попал в его комнату.

