Главная Одесса Ночью враг атаковал юг Одесчины — какие последствия

Ночью враг атаковал юг Одесчины — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 09:20
Ночная атака в Одесской области: последствия удара
Вражеский дрон в полете. Фото иллюстративное: АрмияInform

В ночь на 11 сентября российские дроны атаковали Измаильский район. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. На месте работают все соответствующие службы.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Последствия атаки

Ночью Измаильский район Одесской области снова подвергся вражеской атаке. Россияне направили ударные беспилотники по мирным объектам региона. В результате атаки повреждены складские помещения и хозяйственное здание.

К счастью, несмотря на разрушения, погибших и пострадавших нет. Все необходимые службы работают на месте, чтобы ликвидировать последствия и задокументировать очередное преступление россии против гражданских.

Напомним, мы писали, что ночью оккупанты атаковали предприятие в Хмельницком районе. Также под ударом оказалась гражданская инфраструктура в Винницкой области.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
