Ночная атака в Одесской области: последствия удара

Вражеский дрон в полете. Фото иллюстративное: АрмияInform

В ночь на 11 сентября российские дроны атаковали Измаильский район. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. На месте работают все соответствующие службы.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

Ночью Измаильский район Одесской области снова подвергся вражеской атаке. Россияне направили ударные беспилотники по мирным объектам региона. В результате атаки повреждены складские помещения и хозяйственное здание.

К счастью, несмотря на разрушения, погибших и пострадавших нет. Все необходимые службы работают на месте, чтобы ликвидировать последствия и задокументировать очередное преступление россии против гражданских.

