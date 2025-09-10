Нічна атака на Одещину: наслідки удару

Ворожий дрон у польоті. Фото ілюстративне: АрміяInform

У ніч проти 11 вересня російські дрони атакували Ізмаїльський район. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. На місці працюють усі відповідні служби.

Про це повідомив очільник Одеської Обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Вночі Ізмаїльський район Одеської області знову зазнав ворожої атаки. Росіяни спрямували ударні безпілотники по мирних об’єктах регіону. Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення та господарська будівля.

На щастя, попри руйнування, загиблих та постраждалих немає. Всі необхідні служби працюють на місці, щоб ліквідувати наслідки та задокументувати черговий злочин Росії проти цивільних.

Нагадаємо, ми писали, що вночі окупанти атакували підприємство у Хмельницькому районі. Також під ударом опинилася цивільна інфраструктура у Вінницькій області.