Головна Одеса Вночі ворог атакував південь Одещини — які наслідки

Вночі ворог атакував південь Одещини — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 09:20
Нічна атака на Одещину: наслідки удару
Ворожий дрон у польоті. Фото ілюстративне: АрміяInform

У ніч проти 11 вересня російські дрони атакували Ізмаїльський район. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. На місці працюють усі відповідні служби.

Про це повідомив очільник Одеської Обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Наслідки атаки

Вночі Ізмаїльський район Одеської області знову зазнав ворожої атаки. Росіяни спрямували ударні безпілотники по мирних об’єктах регіону. Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення та господарська будівля.

На щастя, попри руйнування, загиблих та постраждалих немає. Всі необхідні служби працюють на місці, щоб ліквідувати наслідки та задокументувати черговий злочин Росії проти цивільних.

Нагадаємо, ми писали, що вночі окупанти атакували підприємство у Хмельницькому районі. Також під ударом опинилася цивільна інфраструктура у Вінницькій області.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси Шахед
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
