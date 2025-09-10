Ремонт будинку на Середньофонтанській після атаки дрона

Будинок, в який влучив російський дрон. Фото: Новини.LIVE

В Одесі розпочнуть відновлювальні роботи у будинку, в який влучив "шахед" у ніч проти 7 вересня. Також на місці працюють усі відповідні служби, аби якомога швидше повернути комунікації мешканцям.

Про це повідомив голова Приморської районної державної адміністрації Марат Корольов.

Що планують зробити

За словами Марата Корольова, роботи з ліквідації пошкодження у будинку, який постраждав внаслідок російського удару в ніч проти неділі, 7 вересня, стартують найближчими днями. На місці працюють і фахівці газової служби, які проводять усі необхідні процедури для відновлення газопостачання.

"Найближчими днями повністю буде закрита ця діра, цей портал. Потім замовимо проєкт, потім експертиза, потім фінансування на відновлення цього будинку", — сказав голова РДА.

Що сталося з будинком

У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Одесу ударними дронами. Один із "Шахедів" влучив у багатоквартирний будинок. Постраждали три людини. Внаслідок атаки повністю зруйновано житло підлітка одного із місцевих ліцеїв. Дрон влучив у його кімнату.

Нагадаємо, ми писали про те, що вночі росіяни атакували південь Одещини. Також під ударом опинилася цивільна інфраструктура у Вінницькій області.