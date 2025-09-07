Відео
Головна Одеса Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто

Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 15:32
Атака дронами по Одесі: фото та відео наслідків
Наслідки атаки на Одесу. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 7 вересня Одеса та область пережили масовану атаку російських безпілотників. У місті пошкоджені житлові будинки й спортивно-концертний комплекс. Троє людей отримали поранення.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місцях влучань та зафільмував наслідки атаки.

Пошкоджені будинки в Одесі 

Росія знову атакувала Одесу дронами-камікадзе. Фото з місця атаки показують масштаби руйнувань: розбиті вікна, зруйновані фасади й понівечені автівки. Усі служби продовжують ліквідацію наслідків, а правоохоронці документують злочини Росії.

Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 3
Вибиті вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE
Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 4
Будинок, який постраждав від уламків російських дронів. Фото: Новини.LIVE
Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 5
Будинок залишився без вікон через атаку РФ. Фото: Новини.LIVE

В одній із багатоповерхівок снаряд пробив стіну наскрізь до квартири, видно велику дірку. Майже весь будинок залишився без вікон.

Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 5
Дірка в стіні будинку. Фото: Новини.LIVE
Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 6
Вибиті вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE
Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 7
Понівечений фасад будинку. Фото: Новини.LIVE

Частково зруйнований Палац спорту в Одесі

У результаті влучань частково зруйнований спортивно-концертний комплекс. Палац спорту, що на проспекті Шевченка, зазнав численних руйнувань: вибиті вікна, понівечений фасад та зруйновані приміщення всередині. 

Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 10
Повалені дерева біля Палацу спорту через атаку дронів. Фото: Новини.LIVE
Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 8
Зруйноване одне із приміщень Палацу спорту в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 6
Розкидане сміття. Фото: Новини.LIVE

У Приморському районі Одеси працюють оперативні штаби. Вони розгорнуті безпосередньо на місцях ліквідації наслідків, аби мешканці могли швидко отримати всю необхідну допомогу.

Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 2
Зруйнований трансформатор біля Палацу спорту. Фото: Новини.LIVE
Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 7
Зруйнований паркан. Фото: Новини.LIVE

Наслідки влучання в Одеському районі

У передмісті та одному з сіл Одеської області ударом ворога розтрощено п’ятиповерховий будинок, склади з зерном і сім автомобілів. Відомо про трьох постраждалих цивільних. Це 73-річна та 27-річна жінки, яких госпіталізували, а також 36-річний чоловік, якому надали допомогу на місці.

Нагадаємо, вночі російські війська здійснили одну із наймасштабніших комбінованих атак по території України із застосуванням сотні ударних дронів та ракети наземного базування. Також ми писали, що Зеленський повідомив про чотирьох загиблих і понад 44 поранених внаслідок нічного масованого обстрілу РФ.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
