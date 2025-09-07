Атака дронами по Одесі: фото та відео наслідків

Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто
У ніч на 7 вересня Одеса та область пережили масовану атаку російських безпілотників. У місті пошкоджені житлові будинки й спортивно-концертний комплекс. Троє людей отримали поранення.
Кореспондент Новини.LIVE побував на місцях влучань та зафільмував наслідки атаки.
Пошкоджені будинки в Одесі
Росія знову атакувала Одесу дронами-камікадзе. Фото з місця атаки показують масштаби руйнувань: розбиті вікна, зруйновані фасади й понівечені автівки. Усі служби продовжують ліквідацію наслідків, а правоохоронці документують злочини Росії.
В одній із багатоповерхівок снаряд пробив стіну наскрізь до квартири, видно велику дірку. Майже весь будинок залишився без вікон.
Частково зруйнований Палац спорту в Одесі
У результаті влучань частково зруйнований спортивно-концертний комплекс. Палац спорту, що на проспекті Шевченка, зазнав численних руйнувань: вибиті вікна, понівечений фасад та зруйновані приміщення всередині.
У Приморському районі Одеси працюють оперативні штаби. Вони розгорнуті безпосередньо на місцях ліквідації наслідків, аби мешканці могли швидко отримати всю необхідну допомогу.
Наслідки влучання в Одеському районі
У передмісті та одному з сіл Одеської області ударом ворога розтрощено п’ятиповерховий будинок, склади з зерном і сім автомобілів. Відомо про трьох постраждалих цивільних. Це 73-річна та 27-річна жінки, яких госпіталізували, а також 36-річний чоловік, якому надали допомогу на місці.
Нагадаємо, вночі російські війська здійснили одну із наймасштабніших комбінованих атак по території України із застосуванням сотні ударних дронів та ракети наземного базування. Також ми писали, що Зеленський повідомив про чотирьох загиблих і понад 44 поранених внаслідок нічного масованого обстрілу РФ.
Читайте Новини.LIVE!