Главная Одесса Одесса после ночной атаки — фото последствий атаки на город

Одесса после ночной атаки — фото последствий атаки на город

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 15:32
Атака дронами по Одессе: фото и видео последствий
Последствия атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 7 сентября Одесса и область пережили массированную атаку российских беспилотников. В городе повреждены жилые дома и спортивно-концертный комплекс. Три человека получили ранения.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на местах попаданий и снял последствия атаки.

Поврежденные дома в Одессе

Россия снова атаковала Одессу дронами-камикадзе. Фото с места атаки показывают масштабы разрушений: разбитые окна, разрушенные фасады и изуродованные машины. Все службы продолжают ликвидацию последствий, а правоохранители документируют преступления России.

Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 3
Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE
Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 4
Дом, который пострадал от обломков российских дронов. Фото: Новини.LIVE
Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 5
Дом остался без окон из-за атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

В одной из многоэтажек снаряд пробил стену насквозь до квартиры, видна большая дыра. Почти весь дом остался без окон.

Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 5
Дыра в стене дома. Фото: Новини.LIVE
Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 6
Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE
Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 7
Изуродованный фасад дома. Фото: Новини.LIVE

Частично разрушен Дворец спорта в Одессе

В результате попаданий частично разрушен спортивно-концертный комплекс. Дворец спорта на проспекте Шевченко, подвергся многочисленным разрушениям: выбиты окна, изуродован фасад и разрушены помещения внутри.

Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 10
Поваленные деревья возле Дворца спорта из-за атаки дронов. Фото: Новини.LIVE
Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 8
Разрушено одно из помещений Дворца спорта в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 6
Разбросанный мусор. Фото: Новини.LIVE

В Приморском районе Одессы работают оперативные штабы. Они развернуты непосредственно на местах ликвидации последствий, чтобы жители могли быстро получить всю необходимую помощь.

Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 2
Разрушенный трансформатор возле Дворца спорта. Фото: Новини.LIVE
Одеса після нічної атаки — фоторепортаж наслідків атаки на місто - фото 7
Разрушенный забор. Фото: Новини.LIVE

Последствия попадания в Одесском районе

В пригороде и одном из сел Одесской области ударом врага разбит пятиэтажный дом, склады с зерном и семь автомобилей. Известно о трех пострадавших гражданских. Это 73-летняя и 27-летняя женщины, которых госпитализировали, а также 36-летний мужчина, ему оказали помощь на месте.

Напомним, ночью российские войска совершили одну из самых масштабных комбинированных атак по территории Украины с применением сотни ударных дронов и ракеты наземного базирования. Также мы писали, что Зеленский сообщил о четырех погибших и более 44 раненых в результате ночного массированного обстрела РФ.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
