Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеса оживає — як місто відновлює музеї та старі будинки

Одеса оживає — як місто відновлює музеї та старі будинки

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 18:59
Відновлення Одеси: музеї та старі будинки під захистом громади
Мерч, завдяки якому выдбудують музей

Одеса, яка пережила руйнування під час війни, готується до відновлення культурної спадщини. Місцеві жителі та бізнес запускають проєкти, щоб зберегти музеї, театри та історичні будинки. Ініціативи вже збирають кошти на ремонт Археологічного музею та підтримку старих будівель. Відновлення має стати не лише технічною справою, а символом збереження духу міста.

Про це повідомили в пресслужбі магазину "Обжора".

Реклама
Читайте також:

Місто натхнення

Місто, яке надихає митців, селебриті та жителів, отримало перший потужний імпульс для відбудови. Святослав Вакарчук називає Одесу "містом колориту й культури", MONATIK — "поетесою та магнітом", а кліпмейкерка Таня Муіньо — "найулюбленішим містом на планеті". Для одеситів це місто спогадів, прогулянок Приморським бульваром та сміху у двориках.

Проте війна завдала місту серйозних ударів: постраждали Оперний театр, Філармонія, Воронцовський палац, Археологічний музей та десятки історичних будівель.

"Капітального ремонту музей не бачив із середини ХХ століття, а війна спричинила ще більше тріщин і обрушень", — каже директор Археологічного музею Ігор Піструїл.

Одеса. Віновлення будинків
Футболки, які продають для збору коштів. Фото: пресслужба магазину "Обжора"

Проєкти для відновлення

Відновлювати Одесу допомагає місцевий бізнес. Мережа супермаркетів "Обжора" запустила проєкт "Відбудовую Одесу!", випустивши креативний мерч у колаборації з одеськими дизайнерами Braty. Усі кошти підуть на ремонт музею: нові вікна, укріплення стін і стель. За словами маркетологині Юлії Лядової, "це інвестиція не лише в бізнес, а й у пам’ять міста".

Архітектори та історики наголошують, що збереження фасадів, арок та балконів — це збереження характеру Одеси.

"Без них місто перетворюється на звичайний населений пункт, а Одеса — це дух, атмосфера та історія", — пояснює Юлія Лядова.

Місто готується не лише до технічного ремонту, а й до культурного відродження: відновлення музеїв, театрів і двориків допоможе майбутнім поколінням відчути неповторний колорит Одеси. І кожен може долучитися до цього процесу — навіть купивши мерч або підтримавши музей фінансово.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі відбудують будинок в який влучив "шахед". Також ми повідомляли, що Данія виділила кошти на відновлення України.

Одеса Одеська область Новини Одеси відновлення руйнування
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації