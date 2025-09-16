Відновлення Одеси: музеї та старі будинки під захистом громади

Мерч, завдяки якому выдбудують музей

Одеса, яка пережила руйнування під час війни, готується до відновлення культурної спадщини. Місцеві жителі та бізнес запускають проєкти, щоб зберегти музеї, театри та історичні будинки. Ініціативи вже збирають кошти на ремонт Археологічного музею та підтримку старих будівель. Відновлення має стати не лише технічною справою, а символом збереження духу міста.

Місто натхнення

Місто, яке надихає митців, селебриті та жителів, отримало перший потужний імпульс для відбудови. Святослав Вакарчук називає Одесу "містом колориту й культури", MONATIK — "поетесою та магнітом", а кліпмейкерка Таня Муіньо — "найулюбленішим містом на планеті". Для одеситів це місто спогадів, прогулянок Приморським бульваром та сміху у двориках.

Проте війна завдала місту серйозних ударів: постраждали Оперний театр, Філармонія, Воронцовський палац, Археологічний музей та десятки історичних будівель.

"Капітального ремонту музей не бачив із середини ХХ століття, а війна спричинила ще більше тріщин і обрушень", — каже директор Археологічного музею Ігор Піструїл.

Футболки, які продають для збору коштів. Фото: пресслужба магазину "Обжора"

Проєкти для відновлення

Відновлювати Одесу допомагає місцевий бізнес. Мережа супермаркетів "Обжора" запустила проєкт "Відбудовую Одесу!", випустивши креативний мерч у колаборації з одеськими дизайнерами Braty. Усі кошти підуть на ремонт музею: нові вікна, укріплення стін і стель. За словами маркетологині Юлії Лядової, "це інвестиція не лише в бізнес, а й у пам’ять міста".

Архітектори та історики наголошують, що збереження фасадів, арок та балконів — це збереження характеру Одеси.

"Без них місто перетворюється на звичайний населений пункт, а Одеса — це дух, атмосфера та історія", — пояснює Юлія Лядова.

Місто готується не лише до технічного ремонту, а й до культурного відродження: відновлення музеїв, театрів і двориків допоможе майбутнім поколінням відчути неповторний колорит Одеси. І кожен може долучитися до цього процесу — навіть купивши мерч або підтримавши музей фінансово.

