На фасаде отеля "Черное море" в Одессе открыли мурал с изображением Нептуна и украинского трезубца в честь ВМС ВСУ. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Сегодня, 20 ноября, в Одессе открыли масштабный мурал "Верность. Мужество. Сила", посвященный украинским военно-морским морякам. На фасаде отеля "Черное море" изобразили Нептуна, который символизирует не только морскую стихию, но и украинское оружие. Во время открытия также объявили о благотворительном сборе средств в поддержку ВМС ВСУ.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.

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Мural в честь военных моряков

Роспись занимает фасад девятиэтажного здания отеля «Черное море» в центре Одессы. На ней художник Александр Корбан изобразил Нептуна среди бурных морских волн с трезубцем в руках. Рядом разместил большой герб Украины. Мурал выполнен в синих и голубых оттенках, а его ориентировочные размеры составляют 15 на 40 метров.

Художник Александр Корбан создал настенную роспись с Нептуном и украинским трезубцем на здании отеля "Черное море". Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Над созданием работы художник трудился около трёх недель. Инициатором проекта выступил благотворительный фонд «Современная Украина» при поддержке Одесской ОГА и командования Военно-морских сил ВСУ.

Настенная роспись в синих оттенках занимает девять этажей здания в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Во время открытия командующий ВМС Алексей Неижпапа пояснил, что образ Нептуна имеет для украинских моряков особое значение. Это не только мифологический повелитель морей, но и название украинских противокорабельных ракет, которые военные используют против российских захватчиков. Именно такими ракетами украинские защитники уничтожили крейсер "Москва".

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"На фреске изображен морской символ Нептун. Но для Украины это также символ нашего оружия. Это ракеты "Нептун", которые уничтожили крейсер "Москва" и многие другие цели. В первые дни полномасштабной агрессии они помогли сдержать врага и не дали ему дойти до Одессы", — рассказал Алексей Неижпапа.

Командующий ВМС Алексей Неижпапа и другие участники мероприятия во время торжественного открытия мурала в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Командующий подчеркнул, что за военными успехами стоят прежде всего люди. Он вспомнил моряков, которые защищают Украину еще с 2014 года, и поблагодарил всех, кто присоединился к созданию фрески.

"Но это не только оружие. Это люди, это офицеры, старшины, сержанты, это мужчины и женщины. Это большой коллектив Военно-морских сил, которые вместе с этим оружием делают свое дело каждый день. И будут делать это до самого конца", — отметил Алексей Неижпапа.

На фреске "Верность. Мужество. Сила" изображен мифологический Нептун среди бурных морских волн. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Благотворительный сбор для ВМС

Президент благотворительного фонда "Современная Украина" Владимир Гавриш рассказал, что организация начала создавать патриотические муралы после начала полномасштабного вторжения. Одесскую работу посвятили военным морякам, защищающим страну на море. По его словам, настенная роспись должна стать не только символом благодарности защитникам, но и новым арт-объектом города.

"Мурал — это не только культурная составляющая, это символ Военно-морских сил. Я считаю, что это символический мурал для Одессы, потому что здесь объединены Нептун, гостиница "Черное море" и Военно-морские силы, которые сражаются за победу на море", — сказал Владимир Гавриш.

Президент благотворительного фонда "Современная Украина" Владимир Гавриш. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Во время открытия организаторы провели торжественное погашение благотворительной почтовой марки, созданной по мотивам мурала. Также были подготовлены лимитированные принты. Марки с автографами художника Александра Корбана и командующего ВМС Алексея Неижпапы планируется передавать в обмен на благотворительные взносы.

На фасаде отеля "Черное море" в Одессе открыли масштабный мурал в честь Военно-морских сил Украины. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Фонд объявил сбор двух миллионов гривен в поддержку военных моряков. Владимир Гавриш отметил, что каждый желающий сможет присоединиться к помощи, в частности, путем приобретения благотворительных принтов.

"Сегодня мы погасили марку, выпустили принты, которые будут лимитированными. За пожертвование их можно будет приобрести и тем самым внести свой вклад в поддержку Военно-морских сил Украины. Неважно, одна гривна, десять или тысяча гривен, главное — быть рядом с нашими защитниками", — подчеркнул Владимир Гавриш.

По словам президента фонда, в целом организация уже оказала помощь на сумму более 300 миллионов гривен и продолжает поддерживать украинских военных.

Возле мурала «Верность. Мужество. Сила» установили табличку с названием работы, именем художника и информацией об организаторах. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Новини.LIVE сообщали, что в Одессе создали мурал с казаком Мамаем. Фреска появилась под Тещиным мостом по инициативе художника Сергея Брылева. Он стал частью проекта «Стенописи Сопротивления», посвященного украинским защитникам. С помощью искусства авторы напоминают одесситам о военных, противостоящих российским захватчикам.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе провели благотворительный полумарафон в поддержку военных. Участники преодолевали дистанции от 100 метров до 21 километра, а к забегу присоединились ветераны и военнослужащие Сил специальных операций. Во время мероприятия собирали средства на протезирование украинских защитников в центре Superhumans.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе прошло масштабное шествие в поддержку военнопленных и пропавших без вести. В День Государственного флага участники пронесли по центральным улицам два 100-метровых полотна: сине-желтый флаг и Флаг Надежды.