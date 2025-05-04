Мотопробег ветеранов 2025: Киев - Одесса - Киев: Киев - Одесса

Байкеры в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Мотосезон 2025 в Украине начался особенно — с мощного месседжа поддержки украинских военных и ветеранов. Байкеры-участники боевых действий устроили благотворительный мотопробег Киев — Одесса — Киев. Они встретились, чтобы не только начать сезон, но и собрать средства на нужды ВСУ, поддержать друг друга и напомнить обществу: ветераны — это активная часть нашей страны.

На открытии мотосезона побывали и журналисты Новини.LIVE.

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Мотосезон-2025 в Одессе

Благотворительный мотопробег стартовал в Киеве, а финишировал в Одессе возле Памятника де Ришелье. Маршрут символический — он соединил два крупных украинских города, показав единство, стойкость и солидарность. Организаторами выступили сообщество Байкеры Украины и мотоклуб Veterans MC Ukraine. Участники признаются — это событие для них не просто сезонная традиция, а возможность вдохнуть полной грудью, вспомнить друзей, собрать средства на ВСУ.

"Меня зовут Балу, я мембер мотоклуба "Ветеран из Украины". Мы организаторы этого мотопробега единства и открытия мотосезона — сначала в Киеве, а сегодня — в Одессе", — рассказывает мужчина.

Байкеры в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Член байкерского движения по прозвищу "Балу". Фото: Новини.LIVE

Байк возле памятника Дюку. Фото: Новини.LIVE

По словам Балу, мероприятие проходит в два этапа: вчера в Киеве провели мотопробег через весь город. Финалом стал благотворительный аукцион, концерт и встреча в заведении, где собирали помощь для военнослужащих. А уже утром отправились из Киева в Одессу мотоколонной.

Мотоциклы на Приморском бульваре в центре. Фото: Новини.LIVE

Байкеры возле памятника Дюку. Фото: Новини.LIVE

В Одессе байкеров встречали местные участники сообщества. Вместе они проехали через город и остановились на Фонтанке, где провели еще одно благотворительное мероприятие: концерт, аукцион, сбор донатов на ВСУ.

"Мы хотим показать, что ветераны живы, что мы не исчезли. Мы не только боремся, мы еще и радуемся жизни, поддерживаем друг друга, ездим в госпитали, собираем средства на паллиативную помощь. Это и реабилитация, и сообщество", — делится Балу.

Участники мотопробега в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Мотоциклы на Европейской площади. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что мотоклуб "Ветеран из Украины" — закрытое сообщество, к движению присоединяются и другие неравнодушные. Байкерское движение в целом открыто для всех, кто разделяет ценности взаимоподдержки.

"В наш мотоклуб могут присоединиться только участники боевых действий. Но мы открыты к общению — все, кому нравится ездить, могут быть частью сообщества. Это не просто о байках — это о единстве", — говорит мужчина.

Мотоциклы, которые участвуют в открытии мотосезона 2025. Фото: Новини.LIVE

Напомним, участники боевых действий в Одессе смогут получать услуги по психологической поддержке и юридические консультации. Также мы писали, что ветераны войны поделились опытом жизни после ампутации.