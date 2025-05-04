Мотопробіг ветеранів 2025: Київ — Одеса — Київ

Байкери в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Мотосезон 2025 в Україні розпочався особливо — з потужного меседжу підтримки українських військових та ветеранів. Байкери-учасники бойових дій влаштували благодійний мотопробіг Київ — Одеса — Київ. Вони зустрілися, щоб не лише розпочати сезон, а й зібрати кошти на потреби ЗСУ, підтримати один одного та нагадати суспільству: ветерани — це активна частина нашої країни.

На відкритті мотосезону побували й журналісти Новини.LIVE.

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Мотосезон 2025 в Одесі

Благодійний мотопробіг стартував у Києві, а фінішував в Одесі біля Пам’ятника де Рішельє. Маршрут символічний — він з’єднав два великі українські міста, показавши єдність, стійкість і солідарність. Організаторами виступили спільнота Байкери України та мотоклуб Veterans MC Ukraine. Учасники зізнаються — ця подія для них не просто сезонна традиція, а можливість дихнути на повні груди, згадати друзів, зібрати кошти на ЗСУ.

"Мене прозивають Балу, я мембер мотоклубу "Ветеран з України". Ми організатори цього мотопробігу єдності та відкриття мотосезону — спершу в Києві, а сьогодні — в Одесі", — розповідає чоловік.

Байкери в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Член байкерського руху на прізвисько "Балу". Фото: Новини.LIVE

Байк біля пам'ятника Дюку. Фото: Новини.LIVE

За словами Балу, захід проходить у два етапи: учора в Києві провели мотопробіг через усе місто. Фіналом став благодійний аукціон, концерт і зустріч у закладі, де збирали допомогу для військовослужбовців. А вже зранку вирушили з Києва до Одеси мотоколонною.

Мотоцикли на Приморському бульварі в центрі. Фото: Новини.LIVE

Байкери біля пам'ятника Дюку. Фото: Новини.LIVE

В Одесі байкерів зустрічали місцеві учасники спільноти. Разом вони проїхали через місто й зупинилися на Фонтанці, де провели ще один благодійний захід: концерт, аукціон, збір донатів на ЗСУ.

"Ми хочемо показати, що ветерани живі, що ми не зникли. Ми не тільки боремось, ми ще й радіємо життю, підтримуємо один одного, їздимо в госпіталі, збираємо кошти на паліативну допомогу. Це і реабілітація, і спільнота", — ділиться Балу.

Учасники мотопробігу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мотоцикли на Европейській площі. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що мотоклуб "Ветеран з України" — закрита спільнота, до руху приєднуються й інші небайдужі. Байкерський рух в цілому відкритий до всіх, хто поділяє цінності взаємопідтримки.

"У наш мотоклуб можуть долучитися тільки учасники бойових дій. Але ми відкриті до спілкування — всі, кому подобається їздити, можуть бути частиною спільноти. Це не просто про байки — це про єдність", — каже чоловік.

Мотоцикли, які беруть участь у відкритті мотосезону 2025. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, учасники бойових дій в Одесі зможуть отримувати послуги з психологічної підтримки та юридичні консультації. Також ми писали, що ветерани війни поділилися досвідом життя після ампутації.