Люди на побережье во время шторма. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области 24 ноября ожидается сильный северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 15–20 м/с. В связи с непогодой объявлен желтый уровень опасности. В Одессе и районах области существенных осадков не прогнозируется, однако на побережье Черного моря будет очень сильное волнение. Температура днем составит 3–8 °С тепла.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей, передает Новини.LIVE.

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Штормовое предупреждение

В течение суток 24 ноября в Одессе и Одесской области ожидаются порывы северо-западного ветра со скоростью 15–20 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности — желтый. Жителям и гостям региона следует быть осторожными во время пребывания на улице.

Погода в Одессе

Во вторник, 24 ноября, в Одессе будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 9–14 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+3 °C, а днём — +4...+6 °C.

Погода в Одесской области

В области также будет облачно с прояснениями и без значительных осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с, местами порывы будут достигать 15–20 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 °C. Днём столбики термометров покажут +3...+8 °C. На автомобильных дорогах области видимость будет хорошей.

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Волнение моря

Вдоль побережья Одесской области 24 ноября ожидается очень сильное волнение Черного моря. Скорость северо-западного ветра составит 15–20 м/с. Температура морской воды будет держаться на уровне +10...+11 °C. При этом уровень моря вдоль побережья останется в пределах нормы.

Советы жителям

Во время сильных порывов ветра 24 ноября жителям Одессы и области следует соблюдать простые правила безопасности:

Не ходите вблизи старых деревьев, рекламных конструкций, билбордов и линий электропередач.

Не оставляйте автомобили под деревьями, возле рекламных щитов и неустойчивых конструкций.

Плотно закрывайте окна и балконные двери.

Уберите с балконов и дворов вещи, которые может унести ветер: горшки, мебель, сушилки и другие предметы.

По возможности ограничьте пребывание на улице во время самых сильных порывов ветра.

Не выходите на пирсы и волнорезы и не приближайтесь к морю из-за сильного волнения воды.

Водителям следует быть особенно внимательными на открытых участках дорог, где сильный боковой ветер может затруднить управление автомобилем.

Особую осторожность следует проявлять у побережья, где прогнозируется очень сильное волнение Черного моря. Не стоит рисковать ради прогулок у воды или фотографий на фоне волн.

Ранее мы писали, что в Одессе открыли девятиэтажный мурал с Нептуном в честь Военно-морских сил Украины. Фреска появилась на фасаде отеля "Черное море". Художник Александр Корбан работал над ней около трёх недель. Во время открытия также провели гашение благотворительной почтовой марки и объявили о сборе двух миллионов гривен в поддержку военных моряков.

Кроме того, мы рассказывали о том, планируют ли одесситы уезжать из города в преддверии зимы. Большинство опрошенных решили остаться дома, несмотря на угрозу обстрелов и возможные перебои с электричеством и отоплением.