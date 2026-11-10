Люди під час шторму на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині 11 листопада очікується негода. Вночі та вранці пройдуть помірні дощі, а вітер посилиться до штормових поривів. Уздовж узбережжя прогнозують значне хвилювання моря. Через небезпечні погодні умови оголосили жовтий рівень небезпеки. Вдень опади поступово припиняться, однак сильний вітер збережеться.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Штормове попередження

В Одесі та вздовж узбережжя області 11 листопада оголосили І рівень небезпечності — жовтий. Вночі та вранці в місті очікуються пориви південного вітру 15–18 м/с. За прогнозом синоптиків, уздовж узбережжя вітер сягатиме 15–20 м/с. Упродовж дня він змінить напрямок із південного на північно-західний.

Погода в Одесі

В Одесі 11 листопада буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці йтиме помірний дощ, а вдень істотних опадів не прогнозують. Південний вітер дутиме зі швидкістю 9–14 м/с, із поривами 15–18 м/с уночі та вранці. Температура повітря вночі становитиме +9…+11 °C, а вдень підніметься до +12…+14 °C.

Погода в області

На території Одеської області також очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі та вранці пройде помірний дощ, проте вдень істотних опадів не буде. Вітер буде південним, а вдень зміниться на північно-західний. Його швидкість становитиме 9–14 м/с, місцями вночі та вранці можливі пориви 15–18 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +6 до +11 °C, вдень — від +9 до +14 °C. Видимість на автошляхах області буде доброю.

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Хвилювання моря

Уздовж узбережжя Одещини 11 листопада прогнозують значне хвилювання моря. Водночас рівні води залишатимуться в межах безпечних значень. Температура морської води становитиме +11…+12 °C. Вітер удень змінить напрямок на північно-західний і посилиться до 15–20 м/с.

Поради містянам

Під час сильного вітру одеситам радять бути обережними на вулицях. Варто триматися подалі від рекламних конструкцій, ліній електропередач, дерев і незакріплених предметів, які можуть впасти або травмувати перехожих. Також уникати прогулянок біля моря.

Водіям слід бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції. Під час дощу варто враховувати, що мокра дорога може збільшувати гальмівний шлях.

Також рекомендується зачиняти вікна та балкони, прибирати з них речі, які може зірвати вітром, і не залишати автомобілі під деревами чи біля рекламних конструкцій.

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