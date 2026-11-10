Люди на пляже во время шторма. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области 11 ноября ожидается непогода. Ночью и утром пройдут умеренные дожди, а ветер усилится до штормовых порывов. Вдоль побережья прогнозируется значительное волнение моря. В связи с опасными погодными условиями объявлен желтый уровень опасности. Днем осадки постепенно прекратятся, однако сильный ветер сохранится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Реклама

Штормовое предупреждение

В Одессе и вдоль побережья области 11 ноября объявили I уровень опасности — желтый. Ночью и утром в городе ожидаются порывы южного ветра 15–18 м/с. По прогнозу синоптиков, вдоль побережья ветер будет достигать 15–20 м/с. В течение дня он изменит направление с южного на северо-западное.

Погода в Одессе

В Одессе 11 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью и утром будет идти умеренный дождь, а днем существенных осадков не прогнозируется. Южный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с, с порывами 15–18 м/с ночью и утром. Температура воздуха ночью составит +9…+11 °C, а днём поднимется до +12…+14 °C.

Погода в области

На территории Одесской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром пройдет умеренный дождь, однако днем существенных осадков не будет. Ветер будет южным, а днем сменится на северо-западный. Его скорость составит 9–14 м/с, местами ночью и утром возможны порывы 15–18 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +11 °C, днём — от +9 до +14 °C. Видимость на автодорогах области будет хорошей.

Читайте также:

Волнение моря

Вдоль побережья Одесской области 11 ноября прогнозируется значительное волнение моря. При этом уровни воды останутся в пределах безопасных значений. Температура морской воды составит +11…+12 °C. Ветер днем изменит направление на северо-западное и усилится до 15–20 м/с.

Советы горожанам

Во время сильного ветра одесситам рекомендуют быть осторожными на улицах. Следует держаться подальше от рекламных конструкций, линий электропередач, деревьев и незакрепленных предметов, которые могут упасть или травмировать прохожих. Также следует избегать прогулок у моря.

Водителям следует быть внимательными за рулем, соблюдать безопасную скорость и дистанцию. Во время дождя следует учитывать, что мокрая дорога может увеличить тормозной путь.

Также рекомендуется закрывать окна и балконы, убирать с них вещи, которые может снести ветром, и не оставлять автомобили под деревьями или возле рекламных конструкций.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как одесситы готовятся к зиме и возможным перебоям со светом и теплом. Горожане запасаются всем необходимым для автономного быта, хотя часть людей больше всего опасается длительного отсутствия отопления.

Также Новини.LIVE рассказывали, планируют ли одесситы уезжать из города в преддверии зимы. Большинство опрошенных решили остаться дома, несмотря на угрозу обстрелов и возможные перебои со светом и теплом.